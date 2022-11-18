В Польше призвали Украину извиниться за ракеты

Польский депутат потребовал от Украины компенсацию за падение ракет
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Украина должна выплатить компенсации семьям погибших, заявил Роберт Винницкий Фото:
новость из сюжета
В Польше на границе с Украиной упали две ракеты

Украина должна извиниться, а также выплатить компенсацию семьям погибших из-за падения ракет на территории Польши. Об этом заявил польский политик и депутат Роберт Винницкий. В результате падения украинских ракет в приграничном райне Польше погибло два человека.

«В Пшеводуве нам пришлось столкнуться с трагической аварией, за которую украинская сторона должна принести искренние извинения и компенсировать семьям погибших. Это основа международных отношений», — приводит слова Роберта Виницкого Kresy.pl.

Депутат заявил, что они имеют дело с «фатальным обманом» со стороны польского правительства. Он также отметил, что принадлежность ракет Украине стала известна через несколько часов после их падения.

Ранее две ракеты упали в городе Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши, расположенном на границе с Украиной. В результате падения снаряда погибли два человека. После чего Украина выдвинула обвинения в сторону России. После разведка США подтвердила, что ракеты были украинскими. Расследование пришло к выводу, что падение ракет в Польше было случайностью.

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Украина должна извиниться, а также выплатить компенсацию семьям погибших из-за падения ракет на территории Польши. Об этом заявил польский политик и депутат Роберт Винницкий. В результате падения украинских ракет в приграничном райне Польше погибло два человека. «В Пшеводуве нам пришлось столкнуться с трагической аварией, за которую украинская сторона должна принести искренние извинения и компенсировать семьям погибших. Это основа международных отношений», — приводит слова Роберта Виницкого Kresy.pl. Депутат заявил, что они имеют дело с «фатальным обманом» со стороны польского правительства. Он также отметил, что принадлежность ракет Украине стала известна через несколько часов после их падения. Ранее две ракеты упали в городе Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши, расположенном на границе с Украиной. В результате падения снаряда погибли два человека. После чего Украина выдвинула обвинения в сторону России. После разведка США подтвердила, что ракеты были украинскими. Расследование пришло к выводу, что падение ракет в Польше было случайностью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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