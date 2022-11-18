Новак: Россия и Китай будут оплачивать поставки энергии в рублях и юанях

18 ноября 2022 в 16:47 Размер текста - 17 +

Оплата поставок энергоресурсов в нацвалютах — еще один шаг в сотрудничестве России и Китая Фото: официальный сайт президента РФ Россия и Китай будут оплачивать поставки энергоресурсов в рублях и юанях. Об этом сообщил зампредседателя Правительства России Александр Новак. «Россия и Китай переходят на оплату поставок энергоресурсов в национальных валютах», — заявил Новак в эфире телеканала «Россия 24». Зампредседателя Правительства РФ пояснил, что оплата поставок газа из России в Китай проходит в паритетном порядке. Ранее с Китаем об оплате газа рублями и юанями уже договорился «Газпром». Аналитики называли юань безопасной валютой для сбережений россиян, а 3 октября на российском рынке он стал впервые стал популярнее доллара. Председатель КНР Си Цзиньпин заявлял, что Россия и Китай имеют крепкие дружеские отношения. Он отмечал углубление сотрудничества между странами во многих областях.

Россия и Китай будут оплачивать поставки энергоресурсов в рублях и юанях. Об этом сообщил зампредседателя Правительства России Александр Новак. «Россия и Китай переходят на оплату поставок энергоресурсов в национальных валютах», — заявил Новак в эфире телеканала «Россия 24». Зампредседателя Правительства РФ пояснил, что оплата поставок газа из России в Китай проходит в паритетном порядке. Ранее с Китаем об оплате газа рублями и юанями уже договорился «Газпром». Аналитики называли юань безопасной валютой для сбережений россиян, а 3 октября на российском рынке он стал впервые стал популярнее доллара. Председатель КНР Си Цзиньпин заявлял, что Россия и Китай имеют крепкие дружеские отношения. Он отмечал углубление сотрудничества между странами во многих областях.