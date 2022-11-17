Тюменцы массово отказываются от новогодних утренников для своих детей

18 ноября 2022 в 19:06 Размер текста - 17 +

Спрос на аниматоров для детей упал в Тюмени, в среднем, на 30% Фото: Размик Закарян © URA.RU В Тюмени резко упал спрос на услуги аниматоров, которые поздравляют детей перед Новым годом в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к одному из развлекательных центров города. По его словам, это от части связано с тем, что артисты значительно подняли цены на свои услуги. «Некоторые аниматоры в два раза подняли цены. Это если сравнивать с прошлым годом. К примеру, поздравление ваших детей с праздником 20 декабря обойдется, как минимум, в 4 тыс. рублей. И чем ближе к новогодней ночи, темы ценники становятся выше. Поэтому спрос на заказы упал значительно. Примерно на 30%», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Тюменский шоумен Валерий Курочкин подтвердил, что цены на услуги аниматоров действительно выросли, но незначительно. «Можно найти ведущих на праздник и за 2 тыс. рублей. Тут все зависит от профессионализма аниматоров. Есть, например, студенты, которые просто шабашат перед праздниками и берут за свои услуги небольшие деньги. Профессиональные артисты стоят дороже. Это качественно другой уровень. Что касается цен, то они действительно выросли. И будут расти. Артисты покупают хорошие костюмы, сценарии для поздравлений — все это стоит денег. Да и просто, извините, кушать хочется. Так что тут удивляться не стоит», — отметил он в разговоре с URA.RU.

В Тюмени резко упал спрос на услуги аниматоров, которые поздравляют детей перед Новым годом в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к одному из развлекательных центров города. По его словам, это от части связано с тем, что артисты значительно подняли цены на свои услуги. «Некоторые аниматоры в два раза подняли цены. Это если сравнивать с прошлым годом. К примеру, поздравление ваших детей с праздником 20 декабря обойдется, как минимум, в 4 тыс. рублей. И чем ближе к новогодней ночи, темы ценники становятся выше. Поэтому спрос на заказы упал значительно. Примерно на 30%», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Тюменский шоумен Валерий Курочкин подтвердил, что цены на услуги аниматоров действительно выросли, но незначительно. «Можно найти ведущих на праздник и за 2 тыс. рублей. Тут все зависит от профессионализма аниматоров. Есть, например, студенты, которые просто шабашат перед праздниками и берут за свои услуги небольшие деньги. Профессиональные артисты стоят дороже. Это качественно другой уровень. Что касается цен, то они действительно выросли. И будут расти. Артисты покупают хорошие костюмы, сценарии для поздравлений — все это стоит денег. Да и просто, извините, кушать хочется. Так что тут удивляться не стоит», — отметил он в разговоре с URA.RU.