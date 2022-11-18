Минюст РФ признал иноагентами Шихман, Noize MC и Светова

Минюст внес музыканта Noize MC в список иноагентов
новость из сюжетаИноагенты РФ
Журналистку Ирину Шихман, музыканта Ивана Алексеева (Noize MC) и блогера Михаила Светова признали иностранными агентами. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции России.
Минюст РФ внес Ирину Шихман, Ивана Алексеева и Михаила Светова в реестр иноагентов. Также в список были добавлены блогер Руслан Карпук, юрист Олимпиада Усанова и журналист Дмитрий Колезев. Всего иноагентами 18 ноября были признаны девять человек.
Ранее сообщалось, что полиция объявила Колезева в федеральный розыск. Глава ЦИК Элла Памфилова призвала жестче относиться к иностранным агентам и эмигрантам. Накануне ФСБ расширила условия для признания иностранным агентом.
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