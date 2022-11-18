18 ноября 2022

Минюст РФ признал иноагентами Шихман, Noize MC и Светова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выступление Noize MC на фестивале
Минюст внес музыканта Noize MC в список иноагентов Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

Журналистку Ирину Шихман, музыканта Ивана Алексеева (Noize MC) и блогера Михаила Светова признали иностранными агентами. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции России.

Минюст РФ внес Ирину Шихман, Ивана Алексеева и Михаила Светова в реестр иноагентов. Также в список были добавлены блогер Руслан Карпук, юрист Олимпиада Усанова и журналист Дмитрий Колезев. Всего иноагентами 18 ноября были признаны девять человек.

Ранее сообщалось, что полиция объявила Колезева в федеральный розыск. Глава ЦИК Элла Памфилова призвала жестче относиться к иностранным агентам и эмигрантам. Накануне ФСБ расширила условия для признания иностранным агентом.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Журналистку Ирину Шихман, музыканта Ивана Алексеева (Noize MC) и блогера Михаила Светова признали иностранными агентами. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции России. Минюст РФ внес Ирину Шихман, Ивана Алексеева и Михаила Светова в реестр иноагентов. Также в список были добавлены блогер Руслан Карпук, юрист Олимпиада Усанова и журналист Дмитрий Колезев. Всего иноагентами 18 ноября были признаны девять человек. Ранее сообщалось, что полиция объявила Колезева в федеральный розыск. Глава ЦИК Элла Памфилова призвала жестче относиться к иностранным агентам и эмигрантам. Накануне ФСБ расширила условия для признания иностранным агентом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...