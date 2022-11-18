18 ноября 2022

Сенатор Джабаров сравнил преступления ВСУ с Гестапо и дивизией СС

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Мобилизованные на одном из полигонов в зоне СВО. ДНР, мобилизация, сво
Владимир Джабаров заявил, что Украина больна неонацизмом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина больна неонацизмом, а действия ВСУ можно сравнить с Гестапо и СС. Об этом заявил член Совета Федерации России от Еврейской автономной области Владимир Джабаров.

«В голове не укладывается, что ВСУ обагрили свои руки кровью безоружных русских воинов. Ведь даже солдаты вермахта в годы ВОВ не расстреливали пленных и безоружных красноармейцев. Позже это делали гестаповцы и эсэсовцы», — написал Владимир Джабаров в своем telegram-канале.

Также сенатор заявил, что представители украинского народа «до конца своих дней не смоют этот грех со своих неонацистских мундиров». «Даже пленных из полка „Азов“ мы не тронули. Пленили, а потом обменяли на наших ребят. Украина тяжело больна неонацизмом!», — отметил он.

Ранее в СМИ появилось видео, на котором ВСУ расстреливают российских солдат, сдавшихся в плен. Минобороны РФ назвало солдат ВСУ «выродками» и заявило, что президент Украины Владимир Зеленский ответит за каждого убитого российского военнопленного. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности» и «Жестокое обращение с военнопленными».

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Украина больна неонацизмом, а действия ВСУ можно сравнить с Гестапо и СС. Об этом заявил член Совета Федерации России от Еврейской автономной области Владимир Джабаров. «В голове не укладывается, что ВСУ обагрили свои руки кровью безоружных русских воинов. Ведь даже солдаты вермахта в годы ВОВ не расстреливали пленных и безоружных красноармейцев. Позже это делали гестаповцы и эсэсовцы», — написал Владимир Джабаров в своем telegram-канале. Также сенатор заявил, что представители украинского народа «до конца своих дней не смоют этот грех со своих неонацистских мундиров». «Даже пленных из полка „Азов“ мы не тронули. Пленили, а потом обменяли на наших ребят. Украина тяжело больна неонацизмом!», — отметил он. Ранее в СМИ появилось видео, на котором ВСУ расстреливают российских солдат, сдавшихся в плен. Минобороны РФ назвало солдат ВСУ «выродками» и заявило, что президент Украины Владимир Зеленский ответит за каждого убитого российского военнопленного. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности» и «Жестокое обращение с военнопленными».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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