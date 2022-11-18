Сенатор Джабаров сравнил преступления ВСУ с Гестапо и дивизией СС

18 ноября 2022 в 23:53 Размер текста - 17 +

Владимир Джабаров заявил, что Украина больна неонацизмом Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина больна неонацизмом, а действия ВСУ можно сравнить с Гестапо и СС. Об этом заявил член Совета Федерации России от Еврейской автономной области Владимир Джабаров. «В голове не укладывается, что ВСУ обагрили свои руки кровью безоружных русских воинов. Ведь даже солдаты вермахта в годы ВОВ не расстреливали пленных и безоружных красноармейцев. Позже это делали гестаповцы и эсэсовцы», — написал Владимир Джабаров в своем telegram-канале. Также сенатор заявил, что представители украинского народа «до конца своих дней не смоют этот грех со своих неонацистских мундиров». «Даже пленных из полка „Азов“ мы не тронули. Пленили, а потом обменяли на наших ребят. Украина тяжело больна неонацизмом!», — отметил он. Ранее в СМИ появилось видео, на котором ВСУ расстреливают российских солдат, сдавшихся в плен. Минобороны РФ назвало солдат ВСУ «выродками» и заявило, что президент Украины Владимир Зеленский ответит за каждого убитого российского военнопленного. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности» и «Жестокое обращение с военнопленными».

Украина больна неонацизмом, а действия ВСУ можно сравнить с Гестапо и СС. Об этом заявил член Совета Федерации России от Еврейской автономной области Владимир Джабаров. «В голове не укладывается, что ВСУ обагрили свои руки кровью безоружных русских воинов. Ведь даже солдаты вермахта в годы ВОВ не расстреливали пленных и безоружных красноармейцев. Позже это делали гестаповцы и эсэсовцы», — написал Владимир Джабаров в своем telegram-канале. Также сенатор заявил, что представители украинского народа «до конца своих дней не смоют этот грех со своих неонацистских мундиров». «Даже пленных из полка „Азов“ мы не тронули. Пленили, а потом обменяли на наших ребят. Украина тяжело больна неонацизмом!», — отметил он. Ранее в СМИ появилось видео, на котором ВСУ расстреливают российских солдат, сдавшихся в плен. Минобороны РФ назвало солдат ВСУ «выродками» и заявило, что президент Украины Владимир Зеленский ответит за каждого убитого российского военнопленного. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности» и «Жестокое обращение с военнопленными».