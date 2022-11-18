Мэр Львова Садовой предупредил об отключении света и отопления на несколько недель

19 ноября 2022 в 01:37 Размер текста - 17 +

Во Львове могут отключить электричество на две недели, заявил Андрей Садовой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жителям Львова грозит жить ближайшие несколько недель без электричества и отопления. Такое предупреждение сделал мэр города Андрей Садовой. «Мы можем с вами оказаться в ситуации, когда света и тепла может не быть не один или два дня, а неделю или две недели», — заявил Андрей Садовой в своем видеообращении, опубликованном в Telegram. Он подчеркнул, что горожанам следует подготовиться к отключениям. Новость по теме Что известно об ударах по Украине 15 ноября Также мэр добавил, что жителям Львова следует понять, что население востока и юга Украины мирятся с такими реалиями уже несколько месяцев. Он уточнил, что отключения коснутся не всех львовян. Ранее сообщалось, что Киев установил рекорд по экстренному отключению электричества. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что около 10 миллионов украинцев остаются без света, дополняет RT. 15 ноября мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе. После чего по всей стране начались экстренные отключения света. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине.

Жителям Львова грозит жить ближайшие несколько недель без электричества и отопления. Такое предупреждение сделал мэр города Андрей Садовой. «Мы можем с вами оказаться в ситуации, когда света и тепла может не быть не один или два дня, а неделю или две недели», — заявил Андрей Садовой в своем видеообращении, опубликованном в Telegram. Он подчеркнул, что горожанам следует подготовиться к отключениям. Также мэр добавил, что жителям Львова следует понять, что население востока и юга Украины мирятся с такими реалиями уже несколько месяцев. Он уточнил, что отключения коснутся не всех львовян. Ранее сообщалось, что Киев установил рекорд по экстренному отключению электричества. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что около 10 миллионов украинцев остаются без света, дополняет RT. 15 ноября мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе. После чего по всей стране начались экстренные отключения света. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине.