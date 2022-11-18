В Тюмени остановили пьяного водителя, гнавшего по «встречке»

19 ноября 2022 в 13:58 Размер текста - 17 +

Сотрудники ДПС задержали пьяного водителя, ехавшего по встречной полосе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени внимание сотрудников ДПС привлек пьяный водитель, ехавший по встречной полосе. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Сегодня ночью на окружной дороге в районе Березняков в Тюмени внимание автоинспекторов привлек автомобиль „Фольксваген“, двигавшийся по встречной полосе дороги. Патруль ДПС, остановив иномарку, выяснили, что у сорокапятилетнего водителя присутствовали признаки сильного опьянении. На вопрос автоинспектора о том, куда он двигался на автомобиле, мужчина заявил, что вообще не ехал на автомобиле», — рассказали в ведомстве. Там же отметили, что проходить тест на алкогольное опьянение он отказался. За отказ от медосвидетельствования и езду по встречной полосе нарушителю грозит лишение водительских прав сроком до 2,5 лет и штраф тридцать тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что нетрезвый тюменец устроил ДТП, в результате которого погиб мужчина, оказавшийся рядом с местом аварии. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

В Тюмени внимание сотрудников ДПС привлек пьяный водитель, ехавший по встречной полосе. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Сегодня ночью на окружной дороге в районе Березняков в Тюмени внимание автоинспекторов привлек автомобиль „Фольксваген“, двигавшийся по встречной полосе дороги. Патруль ДПС, остановив иномарку, выяснили, что у сорокапятилетнего водителя присутствовали признаки сильного опьянении. На вопрос автоинспектора о том, куда он двигался на автомобиле, мужчина заявил, что вообще не ехал на автомобиле», — рассказали в ведомстве. Там же отметили, что проходить тест на алкогольное опьянение он отказался. За отказ от медосвидетельствования и езду по встречной полосе нарушителю грозит лишение водительских прав сроком до 2,5 лет и штраф тридцать тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что нетрезвый тюменец устроил ДТП, в результате которого погиб мужчина, оказавшийся рядом с местом аварии. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.