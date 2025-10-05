Испачканными оказались куртка, джинсы и худи девушки
В Тюмени неизвестный облил местную жительницу зеленкой в автобусе. Об этом URA.RU сообщила сама пострадавшая Дарья С. (имя изменено).
«Я села в автобус в 8:45 и ехала на работу. Когда вышла на своей остановке, увидела, что у меня вся куртка в какой-то зеленке! Салфетками не отмывается, куртку и штаны теперь только на помойку, обидно ужасно! Кому это нужно и зачем?» — рассказала девушка.
По ее словам, инцидент произошел в автобусе №17. Девушка не заметила, как ее облили, и не знает, кто бы это мог сделать.
