05 октября 2025

Тюменку облили зеленкой в автобусе. Фото

В Тюмени девушку облили зеленкой в автобусе
Испачканными оказались куртка, джинсы и худи девушки
Испачканными оказались куртка, джинсы и худи девушки Фото:

В Тюмени неизвестный облил местную жительницу зеленкой в автобусе. Об этом URA.RU сообщила сама пострадавшая Дарья С. (имя изменено).

«Я села в автобус в 8:45 и ехала на работу. Когда вышла на своей остановке, увидела, что у меня вся куртка в какой-то зеленке! Салфетками не отмывается, куртку и штаны теперь только на помойку, обидно ужасно! Кому это нужно и зачем?» — рассказала девушка.

По ее словам, инцидент произошел в автобусе №17. Девушка не заметила, как ее облили, и не знает, кто бы это мог сделать.

