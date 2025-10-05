05 октября 2025

Трамп упрекнул Байдена в неумении спускаться с лестниц

© Служба новостей «URA.RU»
Трамп рассказал, почему он не падает на лестницах, как Байден
Трамп рассказал, почему он не падает на лестницах, как Байден

Президент США Дональд Трамп упрекнул своего предшественника Джо Байдена в неумении спускаться с лестниц. Об этом глава Белого дома заявил во время выступления на параде в Вирджинии, добавив, что он так не делает, потому что медленно и аккуратно преодолевает ступени. Трансляцию мероприятия вел Белый дом.

«У нас был ужасный президент, который понятия не имел, что происходит. Его шансы спуститься с лестницы были невелики. Я должен быть осторожен, потому что когда-нибудь я, вероятно, упаду. Я всегда говорю: спускайся с лестницы медленно и аккуратно. Заметили? Я делаю это медленно и аккуратно», — сказал Трамп на параде.

Предыдущий президент Америки Джо Байден неоднократно падал с трапа самолета и велосипеда. Он несколько раз оступался и терял направление.

Ранее Трамп анонсировал поединок за звание чемпиона UFC. Он состоится на территории Белого дома 14 июня 2026 года в рамках празднования 250-летия страны.

© Служба новостей «URA.RU»
