Трамп упрекнул Байдена в неумении спускаться с лестниц

Президент США Дональд Трамп упрекнул своего предшественника Джо Байдена в неумении спускаться с лестниц. Об этом глава Белого дома заявил во время выступления на параде в Вирджинии, добавив, что он так не делает, потому что медленно и аккуратно преодолевает ступени. Трансляцию мероприятия вел Белый дом.
«У нас был ужасный президент, который понятия не имел, что происходит. Его шансы спуститься с лестницы были невелики. Я должен быть осторожен, потому что когда-нибудь я, вероятно, упаду. Я всегда говорю: спускайся с лестницы медленно и аккуратно. Заметили? Я делаю это медленно и аккуратно», — сказал Трамп на параде.
Предыдущий президент Америки Джо Байден неоднократно падал с трапа самолета и велосипеда. Он несколько раз оступался и терял направление.
Ранее Трамп анонсировал поединок за звание чемпиона UFC. Он состоится на территории Белого дома 14 июня 2026 года в рамках празднования 250-летия страны.
