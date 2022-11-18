Губернатор Шумков поздравил гвардейскую артиллерийскую бригаду с профессиональным праздником

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил гвардейскую артиллерийскую бригаду из Чебаркуля (Челябинская область) с Днем ракетных войск и артиллерии. Слова поздравления он опубликовал в своем telegram-канале. По утверждению Шумкова, многие курганцы принимают участие в спецоперации на Украине в составе этого подразделения.
«Всех военнослужащих 232-ей гвардейской реактивной артиллерийской Пражской Краснознаменной ордена Суворова бригады части РСЗО, а также их семьи поздравляем с Днем ракетных войск и артиллерии. Вы молодцы, парни. Оставайтесь живыми и здоровыми. И возвращайтесь домой», — написал глава Курганской области.
Президент России Владимир Путин присвоил почетный статус артиллерийской бригаде из Чебаркуля в конце октября за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество. Теперь в ее названии фигурирует слово «гвардейская».
После губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к личному составу 232-й артиллерийской бригады. К поздравлениям присоединился и Вадим Шумков. В начале октября он встречался с и. о. командира.
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