18 ноября 2022

Губернатор Шумков поздравил гвардейскую артиллерийскую бригаду с профессиональным праздником

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Соглашение о сотрудничестве в сфере развития внутреннего туризма заключили Челябинская, Курганская и Тюменская области. Челябинск , шумков вадим
Шумков поздравил артиллеристов с профессиональным праздником Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил гвардейскую артиллерийскую бригаду из Чебаркуля (Челябинская область) с Днем ракетных войск и артиллерии. Слова поздравления он опубликовал в своем telegram-канале. По утверждению Шумкова, многие курганцы принимают участие в спецоперации на Украине в составе этого подразделения.

«Всех военнослужащих 232-ей гвардейской реактивной артиллерийской Пражской Краснознаменной ордена Суворова бригады части РСЗО, а также их семьи поздравляем с Днем ракетных войск и артиллерии. Вы молодцы, парни. Оставайтесь живыми и здоровыми. И возвращайтесь домой», — написал глава Курганской области.

Президент России Владимир Путин присвоил почетный статус артиллерийской бригаде из Чебаркуля в конце октября за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество. Теперь в ее названии фигурирует слово «гвардейская».

После губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к личному составу 232-й артиллерийской бригады. К поздравлениям присоединился и Вадим Шумков. В начале октября он встречался с и. о. командира.

Все главные новости Курганской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке:  https://t.me/Kurganistan45 

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил гвардейскую артиллерийскую бригаду из Чебаркуля (Челябинская область) с Днем ракетных войск и артиллерии. Слова поздравления он опубликовал в своем telegram-канале. По утверждению Шумкова, многие курганцы принимают участие в спецоперации на Украине в составе этого подразделения. «Всех военнослужащих 232-ей гвардейской реактивной артиллерийской Пражской Краснознаменной ордена Суворова бригады части РСЗО, а также их семьи поздравляем с Днем ракетных войск и артиллерии. Вы молодцы, парни. Оставайтесь живыми и здоровыми. И возвращайтесь домой», — написал глава Курганской области. Президент России Владимир Путин присвоил почетный статус артиллерийской бригаде из Чебаркуля в конце октября за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество. Теперь в ее названии фигурирует слово «гвардейская». После губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился к личному составу 232-й артиллерийской бригады. К поздравлениям присоединился и Вадим Шумков. В начале октября он встречался с и. о. командира.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...