30 октября 2022

Челябинский губернатор обратился к награжденной Путиным артбригаде

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Алексей Текслер на объезде городских объектов благоустройства. Челябинск, текслер алексей
По словам Алексея Текслера, военнослужащие бригады проявляют массовый героизм, отвагу, стойкость и решительность в условиях СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 31 октября обратился к командиру и личному составу 232-й реактивной артиллерийской Пражской Краснознаменной ордена Суворова бригады. Как сообщает пресс-служба правительства области, Текслер поздравил бригаду с присвоением статуса «гвардейская».

«Долгое время 232-я реактивная артиллерийская бригада дислоцировалась на Южном Урале, в Чебаркуле. Мы по праву гордимся славной историей и нынешними успехами подразделения в выполнении боевых и миротворческих задач. Желаю вам и вашим соратникам крепкого здоровья, сил и энергии!» — передает слова губернатора пресс-служба правительства.

Бригаду также поздравил губернатор Курганской области Вадим Шумков. По словам Шумкова, многие курганцы принимают участие в спецоперации на Украине в составе бригады. Летом власти региона приобретали для них необходимую экипировку.

Президент страны Владимир Путин 31 октября присвоил бригаде статус «гвардейская» за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество. В июне такой статус получил 239 гвардейский танковый Краснознаменный орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского Оренбургский казачий полк. Также высокий статус получили 17-я бригада армейской авиации из Троицка и Трансильванский Краснознаменный ордена Богдана Хмельницкого полк.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 31 октября обратился к командиру и личному составу 232-й реактивной артиллерийской Пражской Краснознаменной ордена Суворова бригады. Как сообщает пресс-служба правительства области, Текслер поздравил бригаду с присвоением статуса «гвардейская». «Долгое время 232-я реактивная артиллерийская бригада дислоцировалась на Южном Урале, в Чебаркуле. Мы по праву гордимся славной историей и нынешними успехами подразделения в выполнении боевых и миротворческих задач. Желаю вам и вашим соратникам крепкого здоровья, сил и энергии!» — передает слова губернатора пресс-служба правительства. Бригаду также поздравил губернатор Курганской области Вадим Шумков. По словам Шумкова, многие курганцы принимают участие в спецоперации на Украине в составе бригады. Летом власти региона приобретали для них необходимую экипировку. Президент страны Владимир Путин 31 октября присвоил бригаде статус «гвардейская» за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество. В июне такой статус получил 239 гвардейский танковый Краснознаменный орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского Оренбургский казачий полк. Также высокий статус получили 17-я бригада армейской авиации из Троицка и Трансильванский Краснознаменный ордена Богдана Хмельницкого полк.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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