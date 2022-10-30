Челябинский губернатор обратился к награжденной Путиным артбригаде

31 октября 2022 в 17:28 Размер текста - 17 +

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 31 октября обратился к командиру и личному составу 232-й реактивной артиллерийской Пражской Краснознаменной ордена Суворова бригады. Как сообщает пресс-служба правительства области, Текслер поздравил бригаду с присвоением статуса «гвардейская». «Долгое время 232-я реактивная артиллерийская бригада дислоцировалась на Южном Урале, в Чебаркуле. Мы по праву гордимся славной историей и нынешними успехами подразделения в выполнении боевых и миротворческих задач. Желаю вам и вашим соратникам крепкого здоровья, сил и энергии!» — передает слова губернатора пресс-служба правительства. Бригаду также поздравил губернатор Курганской области Вадим Шумков. По словам Шумкова, многие курганцы принимают участие в спецоперации на Украине в составе бригады. Летом власти региона приобретали для них необходимую экипировку. Президент страны Владимир Путин 31 октября присвоил бригаде статус «гвардейская» за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество. В июне такой статус получил 239 гвардейский танковый Краснознаменный орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского Оренбургский казачий полк. Также высокий статус получили 17-я бригада армейской авиации из Троицка и Трансильванский Краснознаменный ордена Богдана Хмельницкого полк.