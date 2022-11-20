Трое сирийских солдат погибли после ударов Турции

20 ноября 2022 в 15:55 Размер текста - 17 +

Турция наносит авиаудары по Сирии Фото: Владимир Андреев В результате ударов Турции по Сирии погибли трое сирийских солдат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. «Трое солдат Сирийской арабской армии погибли, несколько получили ранения при ударах турецкой авиации по ряду деревень в провинции Эль-Хасеке», — сообщил источник РИА Новости. В Минобороны Сирии также сообщили, что среди сирийских военных есть погибшие из-за ударов в Алеппо и Эль-Хасеке. По информации Минобороны Турции, в Ираке и Сирии уничтожено 89 целей, пишет турецкий канал TRT Haber. Власти Турции объявили о начале военной операции в Сирии 1 июня. Также президент Турции Реджеп Эрдоган после приезда с саммита G20 приказал начать воздушную операцию «Коготь-меч». Вооруженные силы Турции проводят удары по террористам в Сирии и Ираке. Информацию об этом подтвердили в Минобороны Турции.

В результате ударов Турции по Сирии погибли трое сирийских солдат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. «Трое солдат Сирийской арабской армии погибли, несколько получили ранения при ударах турецкой авиации по ряду деревень в провинции Эль-Хасеке», — сообщил источник РИА Новости. В Минобороны Сирии также сообщили, что среди сирийских военных есть погибшие из-за ударов в Алеппо и Эль-Хасеке. По информации Минобороны Турции, в Ираке и Сирии уничтожено 89 целей, пишет турецкий канал TRT Haber. Власти Турции объявили о начале военной операции в Сирии 1 июня. Также президент Турции Реджеп Эрдоган после приезда с саммита G20 приказал начать воздушную операцию «Коготь-меч». Вооруженные силы Турции проводят удары по террористам в Сирии и Ираке. Информацию об этом подтвердили в Минобороны Турции.