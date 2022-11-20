CNN Turk: Запад недоволен заявлениями офиса Зеленского

Западные страны недовольны заявлениями советника офиса президента Украины Михаила Подоляка по поводу диалога с Россией. Об этом сообщает CNN Turk.
«В то время как конфликт продолжает уносить жизни по всей стране, из Украины прозвучало заявление, которое как бомба попало в повестку дня. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк открыто критиковал Запад», — передает CNN Turk.
Американская газета The Washington Post сообщила, что США пытались повлиять на Украину по вопросу диалога с РФ. Официальные лица не пытались подтолкнуть Украину к переговорам, заявили источники издания.
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Западные страны недовольны заявлениями советника офиса президента Украины Михаила Подоляка по поводу диалога с Россией. Об этом сообщает CNN Turk. «В то время как конфликт продолжает уносить жизни по всей стране, из Украины прозвучало заявление, которое как бомба попало в повестку дня. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк открыто критиковал Запад», — передает CNN Turk. Американская газета The Washington Post сообщила, что США пытались повлиять на Украину по вопросу диалога с РФ. Официальные лица не пытались подтолкнуть Украину к переговорам, заявили источники издания. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее назвал странными призывы Запада начать мирные переговоры с Россией. Возглавляющий офис президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак отметил, что Киев не отказывается от перемирия, но в Кремле не предлагали обсудить конфликт.