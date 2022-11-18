Военные призвали генерала Лапина вернуться в зону спецоперации

Командующий ЦВО стал отцом для своих солдат

18 ноября 2022 в 10:31 Размер текста - 17 +

29 октября генерал-полковник Александр Лапин отправился в отпуск Фото: Анна Майорова © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Трехнедельный отпуск командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО), генерал-полковника Александра Лапина подходит к концу. В командовании ему дали время поправить здоровье, однако военные хотят, чтобы он скорее вернулся на передовую. URA.RU пообщалось с участниками спецоперации, которые рассказали, почему герой РФ должен снова командовать группировкой «Центр». Знает свои войска и театр военных действий Генерал-полковник Лапин прекрасно понимает возможности своих войск, отметил экс-депутат заксобрания Пермского края, штурмовик и участник спецоперации на Украине Александр Григоренко. По его словам, именно это качество военачальника обеспечило победы в начале спецоперации. «На мой взгляд, генерал Лапин вполне состоялся как командующий округом и группой войск. Успехи войск ЦВО весной-летом 2022 года очевидны: Святогорск, Лисичанск и другие взятые населенные пункты. Были, конечно, ошибки, как у любого командира, но явных поражений, в отличие от войск ЗВО (Западный военный округ — прим. URA.RU) не было. При этом он хорошо знает войска своего округа и театр военных действий, и потому пригодится на фронте в качестве командующего», — заявил Григоренко. Руководит с линии фронта и общается с простыми солдатами Командующего ЦВО нельзя обвинить в трусости, о чем свидетельствует рассказ Григоренко, как Лапин выезжал на линию фронта, обстреливаемую противником. Генералу было необходимо лично донести приказ до командира батальона. «Генерал Лапин явно не трус и вполне достоин уважения. Многие руководят войсками из тылов, он же регулярно появляется на линии фронта. При этом он достаточно умело руководит войсками и не чурается общения с солдатами. Ему свойственна жесткость, когда он настаивает на выполнении приказов. Но для генерала, это, скорее, плюс. Особенно в тяжелой ситуации. Вспомним, Жукова и его стиль», — добавил участник СВО. Начштаба артиллерийского дивизиона с позывным «Янтарь» из группировки «Отважные», которую ранее возглавлял Лапин, отметил, что генерал был как отец для своих солдат. «Без этого он бы не понимал, что происходит на поле боя, что хотят, что желают, что думают его подчиненные. Он доносил свою мысль до солдат, которая распространялась по всем окопам. Ребята передают его слова, что рядом с нами наш командир, наш отец», — уточнил собеседник агентства. Боевые задачи генерала хорошо продуманы и тщательно спланированы Статья по теме Генералы и рядовые раскрыли две главные черты генерала Лапина Лапин скрупулезно подходит к планированию боевых задач, что привело к победам при освобождении Луганской и Донецкой народных республик, рассказывает «Янтарь». Большую роль в успехах подразделений генерала играет его непосредственное присутствие и отношение к солдатам. «Когда группировка „Отважных“ зашла в Луганскую народную республику, все было очень тщательно спланировано. Можно сказать, что все как детям было разжевано и положено в рот, кто, что делает. Это по-настоящему боевой генерал. С таким хочется служить», — сказал «Янтарь». «Генерал-полковник Лапин очень трепетно относится к солдату. И прививал девиз ко всем своим подчиненным, что забота о солдате — высший нравственный долг каждого командира. С этим принципом живут все его подчиненные. Я считаю, что это правильный принцип, потому что солдат кует победу», — добавил он. «Надеюсь, что он скоро вернется в строй» Юрий «Ангел» Гагарин из Челябинска, командующий батальоном «Апостол» в ДНР, который спас 367 детских жизней, также поддержал генерала Лапина и выразил надежду на его скорейшее возвращение. «Я очень хорошо отношусь к генералу Лапину и надеюсь, что он скоро вернется в строй. То, что сегодня в СМИ обвиняют генералов, участвующих в специальной военной операции, что они виноваты в каких-то провалах, неудачах, — это полная ерунда. Я знаю генералов, которые со мной в подвалах, в окопах также сидят, организовывают театр военных действий, особенно в обороне, поэтому сегодня говорить, какой генерал лучше, какой хуже, так нельзя делать», — подчеркнул Гагарин.

Трехнедельный отпуск командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО), генерал-полковника Александра Лапина подходит к концу. В командовании ему дали время поправить здоровье, однако военные хотят, чтобы он скорее вернулся на передовую. URA.RU пообщалось с участниками спецоперации, которые рассказали, почему герой РФ должен снова командовать группировкой «Центр». Знает свои войска и театр военных действий Генерал-полковник Лапин прекрасно понимает возможности своих войск, отметил экс-депутат заксобрания Пермского края, штурмовик и участник спецоперации на Украине Александр Григоренко. По его словам, именно это качество военачальника обеспечило победы в начале спецоперации. «На мой взгляд, генерал Лапин вполне состоялся как командующий округом и группой войск. Успехи войск ЦВО весной-летом 2022 года очевидны: Святогорск, Лисичанск и другие взятые населенные пункты. Были, конечно, ошибки, как у любого командира, но явных поражений, в отличие от войск ЗВО (Западный военный округ — прим. URA.RU) не было. При этом он хорошо знает войска своего округа и театр военных действий, и потому пригодится на фронте в качестве командующего», — заявил Григоренко. Руководит с линии фронта и общается с простыми солдатами Командующего ЦВО нельзя обвинить в трусости, о чем свидетельствует рассказ Григоренко, как Лапин выезжал на линию фронта, обстреливаемую противником. Генералу было необходимо лично донести приказ до командира батальона. «Генерал Лапин явно не трус и вполне достоин уважения. Многие руководят войсками из тылов, он же регулярно появляется на линии фронта. При этом он достаточно умело руководит войсками и не чурается общения с солдатами. Ему свойственна жесткость, когда он настаивает на выполнении приказов. Но для генерала, это, скорее, плюс. Особенно в тяжелой ситуации. Вспомним, Жукова и его стиль», — добавил участник СВО. Начштаба артиллерийского дивизиона с позывным «Янтарь» из группировки «Отважные», которую ранее возглавлял Лапин, отметил, что генерал был как отец для своих солдат. Боевые задачи генерала хорошо продуманы и тщательно спланированы Лапин скрупулезно подходит к планированию боевых задач, что привело к победам при освобождении Луганской и Донецкой народных республик, рассказывает «Янтарь». Большую роль в успехах подразделений генерала играет его непосредственное присутствие и отношение к солдатам. «Когда группировка „Отважных“ зашла в Луганскую народную республику, все было очень тщательно спланировано. Можно сказать, что все как детям было разжевано и положено в рот, кто, что делает. Это по-настоящему боевой генерал. С таким хочется служить», — сказал «Янтарь». «Генерал-полковник Лапин очень трепетно относится к солдату. И прививал девиз ко всем своим подчиненным, что забота о солдате — высший нравственный долг каждого командира. С этим принципом живут все его подчиненные. Я считаю, что это правильный принцип, потому что солдат кует победу», — добавил он. «Надеюсь, что он скоро вернется в строй» Юрий «Ангел» Гагарин из Челябинска, командующий батальоном «Апостол» в ДНР, который спас 367 детских жизней, также поддержал генерала Лапина и выразил надежду на его скорейшее возвращение. «Я очень хорошо отношусь к генералу Лапину и надеюсь, что он скоро вернется в строй. То, что сегодня в СМИ обвиняют генералов, участвующих в специальной военной операции, что они виноваты в каких-то провалах, неудачах, — это полная ерунда. Я знаю генералов, которые со мной в подвалах, в окопах также сидят, организовывают театр военных действий, особенно в обороне, поэтому сегодня говорить, какой генерал лучше, какой хуже, так нельзя делать», — подчеркнул Гагарин.