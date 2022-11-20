20 ноября 2022
19 ноября 2022
18 ноября 2022

Власти в ЯНАО планируют кадровую перестановку руководителей спорта. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Жириновский. Москва, политик, чиновник, портфель, политика, портфели депутатов, министр, портфель министра
Власти проверяют спортшколы города Фото:

Чиновники Нового Уренгоя (ЯНАО) планируют смену руководства в некоторых спортивных учреждениях города. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа.

«Кажется, власти Нового Уренгоя затеяли кадровые перестановки в руководстве спортивных школ города. Сейчас разгорелся скандал вокруг школы „Арктика“ в Коротчаево, а ее директор, Сергей Кух, из-за этого может лишиться должности. Говорят, что это все спланировано чиновниками, которые пытаются таким образом поставить руководить лояльных людей и к этому, якобы, имеет отношение начальник департамента жизнеобеспечения районов Юлия Гарибова. Есть информация, что следующим будет директор спортшколы имени К. Еременко Сергей Сидорчук», — сообщил агентству инсайдер.

В администрации Нового Уренгоя информацию источника агентства не подтвердили. «Реформы в планах нет, по руководителям все тоже без изменений», — сообщили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники школы «Арктика» анонимно пожаловались на руководство учреждения. По их информации, директор нарушает трудовые права работников, а также устроил свою супругу на должность специалиста по охране труда.

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Чиновники Нового Уренгоя (ЯНАО) планируют смену руководства в некоторых спортивных учреждениях города. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа. «Кажется, власти Нового Уренгоя затеяли кадровые перестановки в руководстве спортивных школ города. Сейчас разгорелся скандал вокруг школы „Арктика“ в Коротчаево, а ее директор, Сергей Кух, из-за этого может лишиться должности. Говорят, что это все спланировано чиновниками, которые пытаются таким образом поставить руководить лояльных людей и к этому, якобы, имеет отношение начальник департамента жизнеобеспечения районов Юлия Гарибова. Есть информация, что следующим будет директор спортшколы имени К. Еременко Сергей Сидорчук», — сообщил агентству инсайдер. В администрации Нового Уренгоя информацию источника агентства не подтвердили. «Реформы в планах нет, по руководителям все тоже без изменений», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники школы «Арктика» анонимно пожаловались на руководство учреждения. По их информации, директор нарушает трудовые права работников, а также устроил свою супругу на должность специалиста по охране труда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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