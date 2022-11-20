Токаев пообещал новую политическую эпоху в Казахстане

21 ноября 2022 в 01:22 Размер текста - 17 +

Токаев пообещал кардинальные изменения в экономике Казахстана Фото: официальный сайт президента Казахстана В экономике Казахстана грядут кардинальные изменения. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. «Кардинальные изменения произойдут в экономике. Мы будем повышать благосостояние граждан. Для воплощения всех этих целей в жизнь нам нужно единство. Поэтому призываю всех вас к единству», — сказал он, выступая в своем республиканском предвыборном штабе, передает РИА Новости. В сентябре президент Казахстана подписал документ о внесении поправок в Конституцию, согласно которым срок полномочий главы государства ограничивается семью годами без права переизбрания (ранее было пять лет, но с правом пойти на второй срок). Кроме того, он переименовал столицу страны Нур-Султан обратно в Астану. Согласно последним данным трех исследовательских институтов, Токаев побеждает на выборах, набрав более 82% голосов избирателей. Предварительные итоги выборов ЦИК страны обнародует в первой половине дня в понедельник. Глава страны пообещал, что по итогам выборов будет осуществлена кардинальная перезагрузка всей политической системы.

В экономике Казахстана грядут кардинальные изменения. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. «Кардинальные изменения произойдут в экономике. Мы будем повышать благосостояние граждан. Для воплощения всех этих целей в жизнь нам нужно единство. Поэтому призываю всех вас к единству», — сказал он, выступая в своем республиканском предвыборном штабе, передает РИА Новости. В сентябре президент Казахстана подписал документ о внесении поправок в Конституцию, согласно которым срок полномочий главы государства ограничивается семью годами без права переизбрания (ранее было пять лет, но с правом пойти на второй срок). Кроме того, он переименовал столицу страны Нур-Султан обратно в Астану. Согласно последним данным трех исследовательских институтов, Токаев побеждает на выборах, набрав более 82% голосов избирателей. Предварительные итоги выборов ЦИК страны обнародует в первой половине дня в понедельник. Глава страны пообещал, что по итогам выборов будет осуществлена кардинальная перезагрузка всей политической системы.