20 ноября 2022

Токаев пообещал новую политическую эпоху в Казахстане

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент Казахстана. Екатеринбург, токаев касым-жомарт
Токаев пообещал кардинальные изменения в экономике Казахстана Фото:

В экономике Казахстана грядут кардинальные изменения. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Кардинальные изменения произойдут в экономике. Мы будем повышать благосостояние граждан. Для воплощения всех этих целей в жизнь нам нужно единство. Поэтому призываю всех вас к единству», — сказал он, выступая в своем республиканском предвыборном штабе, передает РИА Новости.

В сентябре президент Казахстана подписал документ о внесении поправок в Конституцию, согласно которым срок полномочий главы государства ограничивается семью годами без права переизбрания (ранее было пять лет, но с правом пойти на второй срок). Кроме того, он переименовал столицу страны Нур-Султан обратно в Астану.

Согласно последним данным трех исследовательских институтов, Токаев побеждает на выборах, набрав более 82% голосов избирателей. Предварительные итоги выборов ЦИК страны обнародует в первой половине дня в понедельник. Глава страны пообещал, что по итогам выборов будет осуществлена кардинальная перезагрузка всей политической системы.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

В экономике Казахстана грядут кардинальные изменения. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. «Кардинальные изменения произойдут в экономике. Мы будем повышать благосостояние граждан. Для воплощения всех этих целей в жизнь нам нужно единство. Поэтому призываю всех вас к единству», — сказал он, выступая в своем республиканском предвыборном штабе, передает РИА Новости. В сентябре президент Казахстана подписал документ о внесении поправок в Конституцию, согласно которым срок полномочий главы государства ограничивается семью годами без права переизбрания (ранее было пять лет, но с правом пойти на второй срок). Кроме того, он переименовал столицу страны Нур-Султан обратно в Астану. Согласно последним данным трех исследовательских институтов, Токаев побеждает на выборах, набрав более 82% голосов избирателей. Предварительные итоги выборов ЦИК страны обнародует в первой половине дня в понедельник. Глава страны пообещал, что по итогам выборов будет осуществлена кардинальная перезагрузка всей политической системы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...