В Тюмени утром 21 ноября случился крупный пожар на территории одного из частных домов, огонь охватил надворные постройки и два автомобиля. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе МЧС по Тюменской области.
«В 08:24 21 ноября поступило сообщение о пожаре в надворных постройках на улице Береговая, 44. Горели также два автомобиля. Предварительная причина пока не установлена», — рассказали URA.RU в пресс-службе МЧС по Тюменской области.
Там добавили, что на месте работали пять единиц техники и 19 человек личного состава. Открытый огонь удалось потушить спустя 18 минут после вызова. Выгоревшая площадь — 50 квадратных метров. Пострадавших в ЧП нет.
Все главные новости Тюменской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/TemuTyumenii