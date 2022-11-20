В Тюмени в крупном пожаре сгорели два автомобиля. Видео

21 ноября 2022 в 10:21 Размер текста - 17 +

Открытый огонь потушили за 18 минут, люди в ЧП не пострадали Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени утром 21 ноября случился крупный пожар на территории одного из частных домов, огонь охватил надворные постройки и два автомобиля. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе МЧС по Тюменской области. «В 08:24 21 ноября поступило сообщение о пожаре в надворных постройках на улице Береговая, 44. Горели также два автомобиля. Предварительная причина пока не установлена», — рассказали URA.RU в пресс-службе МЧС по Тюменской области. Там добавили, что на месте работали пять единиц техники и 19 человек личного состава. Открытый огонь удалось потушить спустя 18 минут после вызова. Выгоревшая площадь — 50 квадратных метров. Пострадавших в ЧП нет.

В Тюмени утром 21 ноября случился крупный пожар на территории одного из частных домов, огонь охватил надворные постройки и два автомобиля. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе МЧС по Тюменской области. «В 08:24 21 ноября поступило сообщение о пожаре в надворных постройках на улице Береговая, 44. Горели также два автомобиля. Предварительная причина пока не установлена», — рассказали URA.RU в пресс-службе МЧС по Тюменской области. Там добавили, что на месте работали пять единиц техники и 19 человек личного состава. Открытый огонь удалось потушить спустя 18 минут после вызова. Выгоревшая площадь — 50 квадратных метров. Пострадавших в ЧП нет.