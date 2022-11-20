20 ноября 2022
19 ноября 2022

Мэр Перми анонсировал новый проект к юбилею города

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие «Часов обратного отсчета», которые показывают сколько времени осталось до 300-летия города. Пермь, сотовый, телефон, салют, мобильник
Пермь отпразднует 300-летний юбилей в 2023 году Фото:

В Перми к 300-летию города (2023 год) появился новый пешеходный исторический маршрут — «Императорская линия». О его запуске сообщил пермский мэр Алексей Демкин в своем аккаунте в Тelegram.

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«В рамках предстоящего 300-летия Перми на улицах города появился новый туристический маршрут — „Императорская линия“. 31 уличный стенд раскрывает связь Императорского Дома Романовых с Пермью и рассказывает о жизни императорской семьи. Эта линия выделена синим цветом», — сообщил Демкин.

Маршрут связан с такими историческими личностями, как император Александр I, князь Алексей Александрович, князь Михаил Николаевич и затрагивает достопримечательности, связанные с ними. В частности, обелиск «Сибирская застава», Пермское Алексеевское реальное училище, (сейчас авиатехникум имени Швецова), Мариинская женская гимназия и другие.

В Перми сейчас представлены и другие пешие исторические маршруты, известные как «Красная» и «Зеленая» линии. Ранее стало известно, что для проведения мероприятий, связанных с юбилеем города, администрация Перми намерена привлечь кредит на сумму 2,5 млрд рублей.

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В Перми к 300-летию города (2023 год) появился новый пешеходный исторический маршрут — «Императорская линия». О его запуске сообщил пермский мэр Алексей Демкин в своем аккаунте в Тelegram. «В рамках предстоящего 300-летия Перми на улицах города появился новый туристический маршрут — „Императорская линия“. 31 уличный стенд раскрывает связь Императорского Дома Романовых с Пермью и рассказывает о жизни императорской семьи. Эта линия выделена синим цветом», — сообщил Демкин. Маршрут связан с такими историческими личностями, как император Александр I, князь Алексей Александрович, князь Михаил Николаевич и затрагивает достопримечательности, связанные с ними. В частности, обелиск «Сибирская застава», Пермское Алексеевское реальное училище, (сейчас авиатехникум имени Швецова), Мариинская женская гимназия и другие. В Перми сейчас представлены и другие пешие исторические маршруты, известные как «Красная» и «Зеленая» линии. Ранее стало известно, что для проведения мероприятий, связанных с юбилеем города, администрация Перми намерена привлечь кредит на сумму 2,5 млрд рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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