Мэр Перми анонсировал новый проект к юбилею города

Пермь отпразднует 300-летний юбилей в 2023 году Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Перми к 300-летию города (2023 год) появился новый пешеходный исторический маршрут — «Императорская линия». О его запуске сообщил пермский мэр Алексей Демкин в своем аккаунте в Тelegram.

«В рамках предстоящего 300-летия Перми на улицах города появился новый туристический маршрут — „Императорская линия“. 31 уличный стенд раскрывает связь Императорского Дома Романовых с Пермью и рассказывает о жизни императорской семьи. Эта линия выделена синим цветом», — сообщил Демкин.

Маршрут связан с такими историческими личностями, как император Александр I, князь Алексей Александрович, князь Михаил Николаевич и затрагивает достопримечательности, связанные с ними. В частности, обелиск «Сибирская застава», Пермское Алексеевское реальное училище, (сейчас авиатехникум имени Швецова), Мариинская женская гимназия и другие.

В Перми сейчас представлены и другие пешие исторические маршруты, известные как «Красная» и «Зеленая» линии. Ранее стало известно, что для проведения мероприятий, связанных с юбилеем города, администрация Перми намерена привлечь кредит на сумму 2,5 млрд рублей.