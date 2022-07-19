Вице-спикер Пермской думы отправился на экскурсию по городу

20 июля 2022 в 15:23 Размер текста - 17 +

Экскурсии полностью бесплатные Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Перми стартовал цикл городских занимательных экскурсий «История в саквояже». Одним из первых, по городу прогулялся зампредседателя Пермской гордумы Максим Спиридонов, сообщается на сайте муниципального собрания. «Убедился, что экскурсии очень емкие, интересно подается материал, много любопытных фактов. Проект стал логическим продолжением уже существующих в городе пешеходных маршрутов „Красная линия Перми“, „Зеленая линия Перми“», — поделился Спиридонов. Планируется, что в экскурсиях примут участие около двух тысяч человек. Проект «История в саквояже» состоит из четырех маршрутов, на разные исторические вехи Перми. Участники будут заходить в тематические музеи. «Нефтяная линия» — музей «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», «Фармацевтическая линия» — музей «Аптекарский двор», «Голубые дороги Прикамья» — комната славы Волжского государственного института Водного транспорта, «История духовного центра Перми» — музей Архиерейского квартала. Проект завершится днем открытых дверей в музеях города. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел для школьников из Прикамья и Свердловской области экскурсию по заводу «Промобот», где производят роботов. Гостями предприятия стали 16 подростков — участников конкурса «Большая перемена». Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

В Перми стартовал цикл городских занимательных экскурсий «История в саквояже». Одним из первых, по городу прогулялся зампредседателя Пермской гордумы Максим Спиридонов, сообщается на сайте муниципального собрания. «Убедился, что экскурсии очень емкие, интересно подается материал, много любопытных фактов. Проект стал логическим продолжением уже существующих в городе пешеходных маршрутов „Красная линия Перми“, „Зеленая линия Перми“», — поделился Спиридонов. Планируется, что в экскурсиях примут участие около двух тысяч человек. Проект «История в саквояже» состоит из четырех маршрутов, на разные исторические вехи Перми. Участники будут заходить в тематические музеи. «Нефтяная линия» — музей «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», «Фармацевтическая линия» — музей «Аптекарский двор», «Голубые дороги Прикамья» — комната славы Волжского государственного института Водного транспорта, «История духовного центра Перми» — музей Архиерейского квартала. Проект завершится днем открытых дверей в музеях города. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин провел для школьников из Прикамья и Свердловской области экскурсию по заводу «Промобот», где производят роботов. Гостями предприятия стали 16 подростков — участников конкурса «Большая перемена».