В Тюмени резко подорожала аренда частных домов и коттеджей

Владельцы загородных домов подняли стоимость аренды на 100% Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тюмени стоимость аренды загородных домов на период новогодних праздников выросла, в среднем, на 100%. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к сфере недвижимости.

«Средний рост стоимости краткосрочной аренды загородных домов на период новогодних праздников составил 100%. И это нижний порог. Например, если в обычный день за аренду двухэтажного дома на сутки нужно отдать 20 тыс. рублей, то в период новогодних каникул стоимость составит уже 40 тыс. рублей. А новогодняя ночь будет стоить там же уже все 60 тысяч», — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что рост цен на краткосрочную аренду загородной недвижимости не сказался на покупательском спросе. «Жители Тюмени активно бронируют загородные дома. Это хороший вариант для семейного отдыха. Тем более, во время новогодних каникул. Цены людей не пугают», — добавил источник URA.RU.

На онлайн-площадке «Авито» также публикуются объявления с предложениями по аренде загородных домов и коттеджей на новогоднюю ночь. «Дом 70 квадратных метров на участке 5 соток. Цена — от 6 тыс. рублей за сутки. Новый год свободен. Цена с 31 декабря на 1 января — 25 тыс. рублей. Следующие сутки + 10тыс. рублей», — указано в одном из них.

Ранее URA.RU писало о том, что в центре Тюмени на продажу выставили коттедж стоимостью 100 млн рублей. Недвижимость находится недалеко от набережной, которая считается одной из главных достопримечательностей города.