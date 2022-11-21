Эрдоган переложил вину за операцию в Сирии на Россию

21 ноября 2022 в 16:31 Размер текста - 17 +

Реджеп Тайип Эрдоган проводит военную операцию в Сирии Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Россия не стала уничтожать террористов, поэтому Турция начала операцию в Сирии и Ираке. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Несмотря на наши неоднократные предупреждения Москва не выполнила и отказывается выполнять свой долг. На России лежит ответственность за очистку от террористов северного Ирака и Сирии, в соответствии с нашим сочинским соглашением 2019 года. Мы предупреждали, что не будем молчать против терроризма и примем меры, если они этого не сделают», — цитирует Эрдогана газета Daily Sabah. Он отметил, что Турция уже ликвидировала 12 гнезд террористов в Кобани. Турция в 2019 году объявила о проведении в Сирии операции «Источник мира». Позже президент России Владимир Путин и Эрдоган в Сочи приняли меморандум о совместном урегулировании ситуации на северо-востоке республики. Эрдоган летом объявил о проведении военной операции в Сирии для избавления от террористов. После саммита G20 президент Турции решил начать воздушную операцию «Коготь-меч». Удары наносят по Сирии и Ираку. В результате погибли трое сирийских солдат.

Россия не стала уничтожать террористов, поэтому Турция начала операцию в Сирии и Ираке. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Несмотря на наши неоднократные предупреждения Москва не выполнила и отказывается выполнять свой долг. На России лежит ответственность за очистку от террористов северного Ирака и Сирии, в соответствии с нашим сочинским соглашением 2019 года. Мы предупреждали, что не будем молчать против терроризма и примем меры, если они этого не сделают», — цитирует Эрдогана газета Daily Sabah. Он отметил, что Турция уже ликвидировала 12 гнезд террористов в Кобани. Турция в 2019 году объявила о проведении в Сирии операции «Источник мира». Позже президент России Владимир Путин и Эрдоган в Сочи приняли меморандум о совместном урегулировании ситуации на северо-востоке республики. Эрдоган летом объявил о проведении военной операции в Сирии для избавления от террористов. После саммита G20 президент Турции решил начать воздушную операцию «Коготь-меч». Удары наносят по Сирии и Ираку. В результате погибли трое сирийских солдат.