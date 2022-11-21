В Донбассе сражаются военные НАТО под видом представителей частных военных компаний (ЧВК). Об этом заявил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«Частных военных компаний здесь тоже немало. Я сейчас затрудняюсь ответить, сколько именно, но их до десяти этих частных военных компаний. Они как раз являются прикрытием тех регулярных сил НАТОвских, которые находятся здесь, на Украине», — заявил Марочко в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, в последнее время заметно увеличение количества наемников среди ВСУ. Марочко напомнил, что на Украине до начала СВО действовал иностранный легион, в который входили граждане Польши, Эстонии, Латвии и Литвы.
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В Донбассе сражаются военные НАТО под видом представителей частных военных компаний (ЧВК). Об этом заявил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «Частных военных компаний здесь тоже немало. Я сейчас затрудняюсь ответить, сколько именно, но их до десяти этих частных военных компаний. Они как раз являются прикрытием тех регулярных сил НАТОвских, которые находятся здесь, на Украине», — заявил Марочко в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, в последнее время заметно увеличение количества наемников среди ВСУ. Марочко напомнил, что на Украине до начала СВО действовал иностранный легион, в который входили граждане Польши, Эстонии, Латвии и Литвы. НАТО отправляет на Украину наемников и военную помощь, предоставляет разведданные, заявил глава Минобороны РФ Сергея Шойгу. По словам подполковника Народной милиции ДНР, депутата регионального парламента Андрея Баевского, артиллерией ВСУ командуют специалисты из НАТО. Также наемники альянса обучают украинских военных пользоваться оружием НАТО, передает RT.