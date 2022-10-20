С челябинского экс-губернатора и его сына кредиторы требуют миллиард рублей

21 октября 2022 в 10:39 Размер текста - 17 +

Суд рассмотрит почти миллиардные претензии кредиторов к Борису Дубровскому и его сыну Фото: Илья Московец © URA.RU Почти 1 млрд рублей рассчитывают получить кредиторы семейной фирмы экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского с бывшего чиновника и его сына Александра Дубровского. Иск подготовлен и принят к рассмотрению в рамках банкротства ПО «Монтажник», следует из базы судебных дел. «В арбитражный суд поступило заявление конкурсного управляющего Соломки Е. А. и кредиторов (ООО „Символ Бетон“, „МагСтрой“, „МСБ-Инжиниринг“, „Челябинск-Восток-Сервис“, „Ависком“ и АО „КредитУралБанк“ о привлечении солидарно Дубровского Бориса Александровича и Дубровского Александра Борисовича к субсидиарной ответственности по обязательствам должника АО „ПО Монтажник“ в сумме 930 млн 513 тыс. рублей. Заявитель устранил обстоятельства, послужившие оставлению заявления без движения», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU). Заседание назначено на середину декабря. Ответчикам предписано явиться на него лично, подготовив письменные отзывы на претензии. Экс-глава региона не приехал уже на несколько процессов, при этом приставы не смогли вручить ему повестку — не найдя по месту официальной регистрации в Магнитогорске. По информации URA.RU, он уже несколько лет находится за границей. Дубровский-младший по собственной инициативе подал заявление о своем банкротстве 6 сентября 2021 года, сейчас его признали финансовой несостоятельным. На тот момент кредиторы оценивали его долги в 274 млн рублей, сейчас сумма претензий существенно возросла. Часть из них появилась в рамках банкротства ПО «Монтажник». Источники URA.RU в деловых кругах считают, что личное банкротство позволяет Дубровскому-младшему избежать субсидиарной ответственности перед кредиторами фирмы, долги которой составляют порядка к 2,5 млрд рублей. Дубровские купили «Монтажник», когда глава семейства руководил регионом — в 2017 году. Фирма занялась строительством конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС. В проект вложили 4,5 млрд рублей из бюджета области, но после окончания нулевого цикла работы остановили и началось расследование уголовных дел. В сентябре 2020 года ПО «Монтажник» признали банкротом. 10 июня на предприятии введено конкурсное производство, долги перед кредиторами оцениваются примерно в 1,5 млрд рублей. Экс-директор компании Алексей Павлюк арестован по обвинению в мошенничестве и невыплате зарплаты, он винит во всем работодателей.

Почти 1 млрд рублей рассчитывают получить кредиторы семейной фирмы экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского с бывшего чиновника и его сына Александра Дубровского. Иск подготовлен и принят к рассмотрению в рамках банкротства ПО «Монтажник», следует из базы судебных дел. «В арбитражный суд поступило заявление конкурсного управляющего Соломки Е. А. и кредиторов (ООО „Символ Бетон“, „МагСтрой“, „МСБ-Инжиниринг“, „Челябинск-Восток-Сервис“, „Ависком“ и АО „КредитУралБанк“ о привлечении солидарно Дубровского Бориса Александровича и Дубровского Александра Борисовича к субсидиарной ответственности по обязательствам должника АО „ПО Монтажник“ в сумме 930 млн 513 тыс. рублей. Заявитель устранил обстоятельства, послужившие оставлению заявления без движения», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU). Заседание назначено на середину декабря. Ответчикам предписано явиться на него лично, подготовив письменные отзывы на претензии. Экс-глава региона не приехал уже на несколько процессов, при этом приставы не смогли вручить ему повестку — не найдя по месту официальной регистрации в Магнитогорске. По информации URA.RU, он уже несколько лет находится за границей. Дубровский-младший по собственной инициативе подал заявление о своем банкротстве 6 сентября 2021 года, сейчас его признали финансовой несостоятельным. На тот момент кредиторы оценивали его долги в 274 млн рублей, сейчас сумма претензий существенно возросла. Часть из них появилась в рамках банкротства ПО «Монтажник». Источники URA.RU в деловых кругах считают, что личное банкротство позволяет Дубровскому-младшему избежать субсидиарной ответственности перед кредиторами фирмы, долги которой составляют порядка к 2,5 млрд рублей. Дубровские купили «Монтажник», когда глава семейства руководил регионом — в 2017 году. Фирма занялась строительством конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС. В проект вложили 4,5 млрд рублей из бюджета области, но после окончания нулевого цикла работы остановили и началось расследование уголовных дел. В сентябре 2020 года ПО «Монтажник» признали банкротом. 10 июня на предприятии введено конкурсное производство, долги перед кредиторами оцениваются примерно в 1,5 млрд рублей. Экс-директор компании Алексей Павлюк арестован по обвинению в мошенничестве и невыплате зарплаты, он винит во всем работодателей.