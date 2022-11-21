Олег Голиков поблагодарил всех помощников в тылу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков, который находится в зоне проведения спецоперации, выразил благодарность всем помощникам в тылу. Видеообращение парламентария появилось в соцсетях.

«Выражаю благодарность всем кто нам помогает и передает гуманитарную помощь, оборудование, технику, вещмешки, теплую одежду и другое. С этим мы работаем гораздо эффективней. Спасибо нашим командирам за подготовку и за поднятие боевого духа», — говорит Голиков на видео в своем в telegram-канале.

Парламентарий добавляет, что также передает большой привет и огромное спасибо за тепло и поддержку семьям военнослужащих и своим землякам. Особую благодарность Голиков выражает детям за письма и обереги. По его словам, они напоминают бойцам о доме и о том, что их там ждут.

Олег Голиков был первым из депутатов, кто написал заявление об отправке на фронт добровольцем. Юрий «Ангел» Гагарин из Челябинска, командующий батальоном «Апостол» в ДНР, где служит Голиков, охарактеризовал его человеком бесстрашным, умным и боевым.