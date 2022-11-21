Вице-спикер Совфеда Косачев раскритиковал псевдостремление НАТО к миру на Украине

22 ноября 2022 в 06:10 Размер текста - 17 +

Константин Косачев заявил, что политика НАТО по Украине несовместима с мирным решением конфликта Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о необходимости мирных переговоров на Украине противоречат действиям Запада. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев, отметив, что поставки оружия Киеву только уменьшают шансы на дипломатическое решение конфликта. Ранее Столтенберг заявил, что НАТО будет наращивать объемы военной помощи Украине. По его мнению, это поможет добиться мирного урегулирования украинского конфликта. «Пора одержимым политикам на Западе понять, что стремление к миру и прекращению кровопролития и желание еще больше пичкать Украину оружием — это несовместимые действия. Больше смертей ради мира — не то, что приблизит переговоры России и Украины», — заявил Константин Косачев в своем telegram-канале. Ранее Косачев заявлял, что переговоры с Киевом возможны только после смены украинских властей. Столтенберг вовсе отказался от переговоров с Россией. Страны НАТО начали поставлять оружие на Украину еще до начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации и не прекращают поставки по сей день.

Заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о необходимости мирных переговоров на Украине противоречат действиям Запада. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев, отметив, что поставки оружия Киеву только уменьшают шансы на дипломатическое решение конфликта. Ранее Столтенберг заявил, что НАТО будет наращивать объемы военной помощи Украине. По его мнению, это поможет добиться мирного урегулирования украинского конфликта. «Пора одержимым политикам на Западе понять, что стремление к миру и прекращению кровопролития и желание еще больше пичкать Украину оружием — это несовместимые действия. Больше смертей ради мира — не то, что приблизит переговоры России и Украины», — заявил Константин Косачев в своем telegram-канале. Ранее Косачев заявлял, что переговоры с Киевом возможны только после смены украинских властей. Столтенберг вовсе отказался от переговоров с Россией. Страны НАТО начали поставлять оружие на Украину еще до начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации и не прекращают поставки по сей день.