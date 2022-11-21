The Economist: Украине будет не хватать оружия до следующего лета

До следующего лета Украина не ощутит увеличения военной помощи со стороны Запада. Она является для страны «решающим фактором» в конфликте с Россией. Об этом пишет The Economist.
«Хорошая новость заключается в том, что Америка и ее европейские союзники начинают расширять производство боеприпасов. Плохая новость заключается в том, что Украина может не почувствовать выгоды до следующего лета», — говорится в материале журнала. В The Economist отметили, что Украина способна достичь успехов в ходе конфликта с Россией «при условии адекватного снабжения». По мнению журналистов, боеприпасы для украинской артиллерии являются «наиболее решающим фактором», однако из-за их недостатка, дальнейшие действия Украины будут «медленными и изматывающими».
Страны Запада начали оказывать значительную помощь Украине, в том числе и военную, после начала Россией спецоперации 24 февраля. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс увеличит свою помощь Украине для того, чтобы достичь мирного решения конфликта. А премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил поставку украинской стороне систем противовоздушной обороны стоимостью 50 миллионов фунтов стерлингов.
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До следующего лета Украина не ощутит увеличения военной помощи со стороны Запада. Она является для страны «решающим фактором» в конфликте с Россией. Об этом пишет The Economist. «Хорошая новость заключается в том, что Америка и ее европейские союзники начинают расширять производство боеприпасов. Плохая новость заключается в том, что Украина может не почувствовать выгоды до следующего лета», — говорится в материале журнала. В The Economist отметили, что Украина способна достичь успехов в ходе конфликта с Россией «при условии адекватного снабжения». По мнению журналистов, боеприпасы для украинской артиллерии являются «наиболее решающим фактором», однако из-за их недостатка, дальнейшие действия Украины будут «медленными и изматывающими». Страны Запада начали оказывать значительную помощь Украине, в том числе и военную, после начала Россией спецоперации 24 февраля. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс увеличит свою помощь Украине для того, чтобы достичь мирного решения конфликта. А премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил поставку украинской стороне систем противовоздушной обороны стоимостью 50 миллионов фунтов стерлингов.