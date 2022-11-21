The Economist: Украине будет не хватать оружия до следующего лета

22 ноября 2022 в 08:14 Размер текста - 17 +

США и НАТО расширили производство боеприпасов для помощи Украине Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине До следующего лета Украина не ощутит увеличения военной помощи со стороны Запада. Она является для страны «решающим фактором» в конфликте с Россией. Об этом пишет The Economist. «Хорошая новость заключается в том, что Америка и ее европейские союзники начинают расширять производство боеприпасов. Плохая новость заключается в том, что Украина может не почувствовать выгоды до следующего лета», — говорится в материале журнала. В The Economist отметили, что Украина способна достичь успехов в ходе конфликта с Россией «при условии адекватного снабжения». По мнению журналистов, боеприпасы для украинской артиллерии являются «наиболее решающим фактором», однако из-за их недостатка, дальнейшие действия Украины будут «медленными и изматывающими». Страны Запада начали оказывать значительную помощь Украине, в том числе и военную, после начала Россией спецоперации 24 февраля. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс увеличит свою помощь Украине для того, чтобы достичь мирного решения конфликта. А премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил поставку украинской стороне систем противовоздушной обороны стоимостью 50 миллионов фунтов стерлингов.

До следующего лета Украина не ощутит увеличения военной помощи со стороны Запада. Она является для страны «решающим фактором» в конфликте с Россией. Об этом пишет The Economist. «Хорошая новость заключается в том, что Америка и ее европейские союзники начинают расширять производство боеприпасов. Плохая новость заключается в том, что Украина может не почувствовать выгоды до следующего лета», — говорится в материале журнала. В The Economist отметили, что Украина способна достичь успехов в ходе конфликта с Россией «при условии адекватного снабжения». По мнению журналистов, боеприпасы для украинской артиллерии являются «наиболее решающим фактором», однако из-за их недостатка, дальнейшие действия Украины будут «медленными и изматывающими». Страны Запада начали оказывать значительную помощь Украине, в том числе и военную, после начала Россией спецоперации 24 февраля. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс увеличит свою помощь Украине для того, чтобы достичь мирного решения конфликта. А премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил поставку украинской стороне систем противовоздушной обороны стоимостью 50 миллионов фунтов стерлингов.