Челябинцев приглашают служить на Северный флот

К кандидатам на подписание контракта предъявляется ряд жестких требований Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителей Челябинской области приглашают служить в одну из военных частей надводных кораблей Северного флота. Объявление о наборе опубликовали на официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту в регионе.

«Военная часть надводных кораблей Северного флота проводит набор на военную службу по контракту из числа граждан мужского пола на воинские должности старшин и матросов надводных кораблей соединения в Мурманске. Необходимы электрики, рулевые, механики, операторы, минеры, сигнальщики, радиотелеграфисты, мотористы, машинисты, радиометристы, гидроакустики, коки, химики и другие», — говорится в тексте объявления.

К кандидатам предъявляются жесткие требования. Одно из них — идеальное здоровье. Моряки должны иметь категорию годности «А», возраст соискателя не должен превышать 35 лет, а образование должно быть не менее девяти классов. Также у кандидата должна отсутствовать судимость.

Прошедшие отбор могут рассчитывать на заработную плату от 50 тысяч рублей. Дополнительно выплачивается деньги за моря и боевые дежурства. Также на них распространяются все льготы, предоставляемые военнослужащим.

Ранее челябинцев приглашали служить в 810-й бригаду морской пехоты, расположенную в Севастополе. Личный состав бригады принимает участие в СВО. Кандидатам предлагают контракты на полгода или на год с ежемесячной зарплатой от 185 тысяч рублей.