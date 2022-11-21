В Тюмени охранник бизнес-центра напал на арендатора с ножом

22 ноября 2022 в 11:35 Размер текста - 17 +

Пьяному охраннику не понравилось, как выглядела его жертва (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пьяный охранник одного из офисных центров Тюмени с ножом напал на сотрудника, который зашел за вещами после закрытия здания. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. «Подозреваемый дежурил в ночную смену. Мужчина закрыл вход и начал пить алкоголь. Через некоторое время в дверь постучал потерпевший, который заехал в офис забрать личные вещи. Охраннику не понравился внешний вид сотрудника, он оскорбил его, завязался словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник схватил кухонный нож», — рассказали URA.RU в пресс-службе областного УМВД. Потерпевший 52-летний мужчина получил несколько ударов ножом в грудь. Ранее судимого охранника вскоре задержали. Теперь 46-летнему обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. По данным источников URA.RU, ЧП произошло в офисном здании на Володарского,14. В нем размещаются бары, магазины, стриптиз-клуб, а также компании, оказывающие медицинские и другие услуги.

Пьяный охранник одного из офисных центров Тюмени с ножом напал на сотрудника, который зашел за вещами после закрытия здания. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. «Подозреваемый дежурил в ночную смену. Мужчина закрыл вход и начал пить алкоголь. Через некоторое время в дверь постучал потерпевший, который заехал в офис забрать личные вещи. Охраннику не понравился внешний вид сотрудника, он оскорбил его, завязался словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник схватил кухонный нож», — рассказали URA.RU в пресс-службе областного УМВД. Потерпевший 52-летний мужчина получил несколько ударов ножом в грудь. Ранее судимого охранника вскоре задержали. Теперь 46-летнему обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. По данным источников URA.RU, ЧП произошло в офисном здании на Володарского,14. В нем размещаются бары, магазины, стриптиз-клуб, а также компании, оказывающие медицинские и другие услуги.