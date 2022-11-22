В Тюмени перекроют движение на участке «трассы смерти» в ХМАО

Ночью 23 ноября на участке «трассы смерти» Р-404 из Тюмени в ХМАО на полчаса полностью перекроют движение. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Уралуправтодор».
«На трассе Р-404 23 ноября планируются работы по установке табло переменной информации. Движение будет полностью перекрыто с 01:00 до 01:30, на 12 км пути», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Уралуправтодор».
Движение будет невозможно по Тобольскому тракту в Тюмени, на подъезде к развязке с окружной дорогой. Водителей просят учесть информацию при планировании своих маршрутов.
Федеральная дорога Р-404 получила неофициальное название «трасса смерти» из-за большого числа трагических ДТП. В частности, как ранее писало URA.RU, недавно житель ЯНАО насмерть сбил на ней пожилого пешехода.
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