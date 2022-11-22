В США признали, что ВСУ убивают мирных жителей

Экс-полковник армии США Макгрегор: Украина намеренно убивает мирных жителей Донбасса

22 ноября 2022 в 13:48 Размер текста - 17 +

По словам полковника США, Украина наносила удары по Донбассу ракетами HIMARS Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская армия намеренно наносит удары по гражданскому населению Донбасса. С таким мнением выступил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. «Русские не наносят преднамеренных ударов по гражданским, в отличие от украинцев — и тому есть множество подтверждений», — заявил Макгрегор в разговоре с The Grayzone. По словам полковника в отставке, украинские военные атакуют мирных жителей Донецка, Луганска и Крыма ракетами HIMARS. «У нас об этом не говорят, потому что Украина святая, демократическая и совершенная, а Россия — злая, авторитарная и ужасная», — возмутился Макгрегор. Он также сообщил об угрозах истребления, которые мирные жители Донбасса получали от бойцов батальона «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией и запрещен в РФ). Тогда, по словам Макгрегора, «российские войска и танки подоспели как раз вовремя, чтобы спасти этих людей от расстрела». Ранее в СМИ также появилось видео, на котором украинские военные расстреляли российских пленных, уже лежавших на земле. В Следственном комитете России по факту этого инцидента возбудили уголовное дело. ООН призвала все стороны конфликта начать расследование. А участники запрещенной и признанной в России террористической и экстремистской организации «Азов» дали признательные показания об убийствах мирных жителей в Мариуполе, передает RT.

Украинская армия намеренно наносит удары по гражданскому населению Донбасса. С таким мнением выступил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. «Русские не наносят преднамеренных ударов по гражданским, в отличие от украинцев — и тому есть множество подтверждений», — заявил Макгрегор в разговоре с The Grayzone. По словам полковника в отставке, украинские военные атакуют мирных жителей Донецка, Луганска и Крыма ракетами HIMARS. «У нас об этом не говорят, потому что Украина святая, демократическая и совершенная, а Россия — злая, авторитарная и ужасная», — возмутился Макгрегор. Он также сообщил об угрозах истребления, которые мирные жители Донбасса получали от бойцов батальона «Азов» (признан террористической и экстремистской организацией и запрещен в РФ). Тогда, по словам Макгрегора, «российские войска и танки подоспели как раз вовремя, чтобы спасти этих людей от расстрела». Ранее в СМИ также появилось видео, на котором украинские военные расстреляли российских пленных, уже лежавших на земле. В Следственном комитете России по факту этого инцидента возбудили уголовное дело. ООН призвала все стороны конфликта начать расследование. А участники запрещенной и признанной в России террористической и экстремистской организации «Азов» дали признательные показания об убийствах мирных жителей в Мариуполе, передает RT.