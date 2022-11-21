В ЯНАО начнут выпускать чай с северными ягодами

22 ноября 2022 в 18:03 Размер текста - 17 +

Авторский чай можно купить в кофейнях округа Фото: Александр Мамаев © URA.RU Жительница Салехарда Наталья Котлярова получила грант от губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова на развитие бизнеса. Как сообщается на сайте правительства округа, предприниматель занимается изготовлением авторского чая из северных ягод. «На Ямале подвели итоги конкурсного отбора на получение гранта от губернатора для развития малых форм хозяйствования. Победителем стала предприниматель из Салехарда Наталья Котлярова. На средства гранта Наталья планирует построить теплый цех и организовать круглогодичное производство марочного прессованного чая из кипрея узколистного и дикорастущих ягод», — говорится в сообщении. Мастерская Наталья Котляровой выпускает более 50 видов чая, основа для которого собрана в тундре Ямала. Приобрести авторский чай можно будет в малых кофейнях округа, а также в Москве и Санкт-Петербурге. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО продают чипсы из ягеля со вкусом северных ягод. Одна упаковка стоит 650 рублей.

Жительница Салехарда Наталья Котлярова получила грант от губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова на развитие бизнеса. Как сообщается на сайте правительства округа, предприниматель занимается изготовлением авторского чая из северных ягод. «На Ямале подвели итоги конкурсного отбора на получение гранта от губернатора для развития малых форм хозяйствования. Победителем стала предприниматель из Салехарда Наталья Котлярова. На средства гранта Наталья планирует построить теплый цех и организовать круглогодичное производство марочного прессованного чая из кипрея узколистного и дикорастущих ягод», — говорится в сообщении. Мастерская Наталья Котляровой выпускает более 50 видов чая, основа для которого собрана в тундре Ямала. Приобрести авторский чай можно будет в малых кофейнях округа, а также в Москве и Санкт-Петербурге. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО продают чипсы из ягеля со вкусом северных ягод. Одна упаковка стоит 650 рублей.