Источник: пост главы «Областной газеты» готовят соратнику Тунгусова

На должность гендиректора «Областной газеты» претендует Дмитрий Катаржин

В свердловской «Областной газете» второй раз за год меняется руководство Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На пост гендиректора свердловской «Областной газеты», который стал вакантным после ухода Антона Стуликова, рассматривается Дмитрий Катаржин — экс-глава Информационно-аналитического центра (ИАЦ) и соратник бывшего вице-губернатора Владимира Тунгусова. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к руководству региона.

Смена руководства в «ОГ» началась 21 ноября, когда Стуликов, проведя год на посту, неожиданно подал в отставку. В резиденции губернатора Евгения Куйвашева по этому поводу было собрано срочное совещание — свердловские власти являются учредителями газеты. На встрече, по данным URA.RU, обсуждался вопрос, кто может заменить Стуликова, однако никаких назначений не последовало.

Днем 22 ноября стало известно, что временным руководителем издания будет финансовый директор «ОГ» Анастасия Межевых. Параллельно власти запустили переговоры о новом постоянном гендиректоре. По информации URA.RU, у резиденции Куйвашева уже есть несколько потенциальных кандидатов. «В их числе рассматривается Катаржин», — поделился источник агентства.

Другой собеседник, знакомый с обсуждениями, подтвердил, что Катаржину действительно может поступить предложение, но уточнил, что не слышал его фамилии в числе кандидатов. Зато, по словам инсайдера, звучало имя директора «Комсомольская правда — Екатеринбург» Алексея Двизова. Он не стал комментировать URA.RU эту информацию.

Катаржин в разговоре с корреспондентом заявил, что ему ничего не известно о возможном переходе в «Областную газету». На уточняющие вопросы менеджер отвечать не стал.

Дмитрий Катаржин покинул ИАЦ в октябре. Возглавляя структуру, он отвечал за распределение между областными СМИ бюджетных денег, предназначенных для пиара власти. Катаржин входил в большую команду бывшего «серого кардинала» Владимира Тунгусова и до прихода в ИАЦ был его советником.