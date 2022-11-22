Историк раскрыл преемника Зеленского

Военный историк Кнутов: Зеленского отправят в отставку и заменят на главкома ВСУ Залужного

23 ноября 2022 в 02:05 Размер текста - 17 +

Юрий Кнутов заявил, что причиной отставки Зеленского станет поражение ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины Вместо Владимира Зеленского президентом Украины может стать главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Об этом заявил военный историк Юрий Кнутов. «Я думаю, что Зеленского скоро могут попросить уйти в отставку. Вполне возможно, что в качестве его замены выступит Залужный», — заявил Юрий Кнутов Пятому каналу. Военный эксперт указал на то, что в последнее время Залужный появляется на обложках западных изданий не реже Зеленского. Также главнокомандующий ВСУ дает большое количество интервью иностранным СМИ, отметил он. «Последним его заявлением было то, что военные не допустят заключения мирного соглашения между Киевом и Россией», — отметил Кнутов. По его мнению, поводом для отставки Владимира Зеленского может стать поражение украинской армии. «В случае поражения ВСУ на Зеленского переведут стрелки, сделав его козлом отпущения, что станет причиной для отставки», — заключил эксперт. Ранее URA.RU писало, что ошибка президента Украины Владимира Зеленского стала причиной поражения ВСУ в Донбассе. Военный эксперт Юрий Кнутов высказал мнение, что подготовка Украины к наступлению на Херсон привела к значительному контрнаступлению России по всему фронту. Издание Financial Times писало, что Зеленский даже попросил Залужного делать меньше публичных заявлений, чтобы снизить свою популярность.

Вместо Владимира Зеленского президентом Украины может стать главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Об этом заявил военный историк Юрий Кнутов. «Я думаю, что Зеленского скоро могут попросить уйти в отставку. Вполне возможно, что в качестве его замены выступит Залужный», — заявил Юрий Кнутов Пятому каналу. Военный эксперт указал на то, что в последнее время Залужный появляется на обложках западных изданий не реже Зеленского. Также главнокомандующий ВСУ дает большое количество интервью иностранным СМИ, отметил он. «Последним его заявлением было то, что военные не допустят заключения мирного соглашения между Киевом и Россией», — отметил Кнутов. По его мнению, поводом для отставки Владимира Зеленского может стать поражение украинской армии. «В случае поражения ВСУ на Зеленского переведут стрелки, сделав его козлом отпущения, что станет причиной для отставки», — заключил эксперт. Ранее URA.RU писало, что ошибка президента Украины Владимира Зеленского стала причиной поражения ВСУ в Донбассе. Военный эксперт Юрий Кнутов высказал мнение, что подготовка Украины к наступлению на Херсон привела к значительному контрнаступлению России по всему фронту. Издание Financial Times писало, что Зеленский даже попросил Залужного делать меньше публичных заявлений, чтобы снизить свою популярность.