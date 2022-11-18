18 ноября 2022

FT: Зеленский попросил главкома ВСУ Залужного стать менее популярным

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Зеленский попросил Залужного не продвигать свой публичный образ, пишет Financial Times Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский попросил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного избегать публичности. Об этом пишет газета Financial Times.

«Слухи о напряженных отношениях между военачальником и президентом Украины Владимиром Зеленским распространялись в последние месяцы, поскольку опросы показывают, что Залужный также является одной из фигур, пользующихся большим доверием в стране. <…> Люди, знакомые с ситуацией, говорят, что Залужного попросили не продвигать его публичный образ», — сообщается в материале газеты.

Ранее газета Bild сообщила, что Залужный станет новым президентом Украины после Зеленского. Портал Telegraf написал, что Зеленский хочет отправить главкома ВСУ в отставку, так как опасается конкуренции. Позднее президент Украины опроверг эти слухи. По словам экс-депутата Верховной Рады Олейника, США готовы заменить Зеленского на Залужного.

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Президент Украины Владимир Зеленский попросил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного избегать публичности. Об этом пишет газета Financial Times. «Слухи о напряженных отношениях между военачальником и президентом Украины Владимиром Зеленским распространялись в последние месяцы, поскольку опросы показывают, что Залужный также является одной из фигур, пользующихся большим доверием в стране. <…> Люди, знакомые с ситуацией, говорят, что Залужного попросили не продвигать его публичный образ», — сообщается в материале газеты. Ранее газета Bild сообщила, что Залужный станет новым президентом Украины после Зеленского. Портал Telegraf написал, что Зеленский хочет отправить главкома ВСУ в отставку, так как опасается конкуренции. Позднее президент Украины опроверг эти слухи. По словам экс-депутата Верховной Рады Олейника, США готовы заменить Зеленского на Залужного.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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