FT: Зеленский попросил главкома ВСУ Залужного стать менее популярным

Зеленский попросил Залужного не продвигать свой публичный образ, пишет Financial TimesФото: Официальный сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский попросил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного избегать публичности. Об этом пишет газета Financial Times.
«Слухи о напряженных отношениях между военачальником и президентом Украины Владимиром Зеленским распространялись в последние месяцы, поскольку опросы показывают, что Залужный также является одной из фигур, пользующихся большим доверием в стране. <…> Люди, знакомые с ситуацией, говорят, что Залужного попросили не продвигать его публичный образ», — сообщается в материале газеты.
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Президент Украины Владимир Зеленский попросил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного избегать публичности. Об этом пишет газета Financial Times. «Слухи о напряженных отношениях между военачальником и президентом Украины Владимиром Зеленским распространялись в последние месяцы, поскольку опросы показывают, что Залужный также является одной из фигур, пользующихся большим доверием в стране. <…> Люди, знакомые с ситуацией, говорят, что Залужного попросили не продвигать его публичный образ», — сообщается в материале газеты. Ранее газета Bild сообщила, что Залужный станет новым президентом Украины после Зеленского. Портал Telegraf написал, что Зеленский хочет отправить главкома ВСУ в отставку, так как опасается конкуренции. Позднее президент Украины опроверг эти слухи. По словам экс-депутата Верховной Рады Олейника, США готовы заменить Зеленского на Залужного.