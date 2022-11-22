22 ноября 2022

Мэр отменил фейерверк и новогодние корпоративы в свердловском городе

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Мэр Верхней Салды Игорь Сальников отменил проведение новогодних корпоративов и фейерверк в честь открытия ледового городка Фото:

В Верхней Салде (Свердловская область) отказались от фейерверка на дне открытия ледового городка, а также от проведения корпоративов в администрации и муниципальных структурах. Мэр города Игорь Сальников на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал, что сейчас не подходящее время для пышных торжеств.

«Мы откажемся от фейерверка на дне открытия ледового городка. Надеюсь, жители отнесутся к этому с пониманием. Считаем, что сейчас не время для пышных торжеств. Администрация и муниципальные структуры отказались от проведения корпоративов. Ограничимся неформальными поздравлениями коллег», — пояснил Сальников.

Сальников подчеркивает, что Новый год — прежде всего праздник для детей. Чтобы порадовать детишек в городе построят ледовый городок. Мэр раскрыл, каким именно он будет в этом году. «Ледовый городок будет на прежнем месте — на большой свободной территории на улице Ленина. Планируем сделать большой каток с праздничной елкой в центре, также будут горки, снежные фигуры, светодиодный шатер, фотозона и интересная входная группа», — рассказал Сальников.

Ранее сообщалось, что глава Екатеринбурга Алексей Орлов раскритиковал чиновников из других регионов, отменивших новогодние праздники на фоне спецоперации РФ на Украине. Мэр объяснил, что, по его мнению, у детей и взрослых «должен быть повод чему-то порадоваться». Затем он решил отказаться от новогодних приемов и корпоративов, которые в прежние годы проводились чиновниками за бюджетные деньги. Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев заявлял, что никаких решений об отмене массовых новогодних мероприятий в Уральском федеральном округе не принималось.

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В Верхней Салде (Свердловская область) отказались от фейерверка на дне открытия ледового городка, а также от проведения корпоративов в администрации и муниципальных структурах. Мэр города Игорь Сальников на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал, что сейчас не подходящее время для пышных торжеств. «Мы откажемся от фейерверка на дне открытия ледового городка. Надеюсь, жители отнесутся к этому с пониманием. Считаем, что сейчас не время для пышных торжеств. Администрация и муниципальные структуры отказались от проведения корпоративов. Ограничимся неформальными поздравлениями коллег», — пояснил Сальников. Сальников подчеркивает, что Новый год — прежде всего праздник для детей. Чтобы порадовать детишек в городе построят ледовый городок. Мэр раскрыл, каким именно он будет в этом году. «Ледовый городок будет на прежнем месте — на большой свободной территории на улице Ленина. Планируем сделать большой каток с праздничной елкой в центре, также будут горки, снежные фигуры, светодиодный шатер, фотозона и интересная входная группа», — рассказал Сальников. Ранее сообщалось, что глава Екатеринбурга Алексей Орлов раскритиковал чиновников из других регионов, отменивших новогодние праздники на фоне спецоперации РФ на Украине. Мэр объяснил, что, по его мнению, у детей и взрослых «должен быть повод чему-то порадоваться». Затем он решил отказаться от новогодних приемов и корпоративов, которые в прежние годы проводились чиновниками за бюджетные деньги. Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев заявлял, что никаких решений об отмене массовых новогодних мероприятий в Уральском федеральном округе не принималось.
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