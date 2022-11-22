Минфин США разрешил ряду стран покупать нефть у России

Минфин США: страны ЕС, не имеющие выход к морю, смогут покупать российскую нефть

23 ноября 2022 в 03:54 Размер текста - 17 +

Существенно переработанная нефть из РФ не попадет под ограничение цен, заявляет Минфин США Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Ряд стран, не имеющих выход к морю Евросоюза, сможет проводить операции, связанные с поставками российской нефти. Такое заявление сделало Министерство финансов США. Болгарии, Хорватии и ряду других стран, не имеющих выхода к морю ЕС, разрешается проведение операций, связанных с поставками российского топлива, заявляет Минфин США, передают «Известия». Ограничение для американских лиц на покупку топлива из РФ вступят в силу с 5 декабря. Новость по теме Какие санкции Запад ввел против России с начала спецоперации Кроме того, уточняется, что российские нефтепродукты, существенно переработанные за пределами РФ, не будут попадать под действие санкций, уточнили в ведомстве. Уточняется, что ввоз российской нефти в США по-прежнему остается запрещен. Страны G7 и Евросоюза хотят добиться введения ограничения цен на российскую нефть. Ранее сообщалось, что ЕС смягчил ключевые положения по ограничению цен на российскую нефть. Также уточняется, что планируемый потолок будет установлен на уровне 40-60 долларов за баррель. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия откажется от сотрудничества со странами, поддержавшими потолок цен.

Ряд стран, не имеющих выход к морю Евросоюза, сможет проводить операции, связанные с поставками российской нефти. Такое заявление сделало Министерство финансов США. Болгарии, Хорватии и ряду других стран, не имеющих выхода к морю ЕС, разрешается проведение операций, связанных с поставками российского топлива, заявляет Минфин США, передают «Известия». Ограничение для американских лиц на покупку топлива из РФ вступят в силу с 5 декабря. Кроме того, уточняется, что российские нефтепродукты, существенно переработанные за пределами РФ, не будут попадать под действие санкций, уточнили в ведомстве. Уточняется, что ввоз российской нефти в США по-прежнему остается запрещен. Страны G7 и Евросоюза хотят добиться введения ограничения цен на российскую нефть. Ранее сообщалось, что ЕС смягчил ключевые положения по ограничению цен на российскую нефть. Также уточняется, что планируемый потолок будет установлен на уровне 40-60 долларов за баррель. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия откажется от сотрудничества со странами, поддержавшими потолок цен.