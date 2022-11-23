Предполагаемого убийцу из ЯНАО задержали в Сургуте

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Взрыв бытового газа в доме № 164 на проспекте Карла Маркса. Часть 3. Магнитогорск, следственный комитет
Подозреваемого взяли под стражу Фото:

Жителю ЯНАО предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда жителю Свердловской области, повлекшее смерть по неосторожности. Об этом сообщает окружное управление СК.

«Ноябрьским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по ЯНАО предъявлено обвинение мужчине, в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ», — сообщается в СК. Мужчину задержали на территории Сургута и взяли под стражу.

Как сообщалось, обвиняемый и потерпевший проживали в Пуровском районе. Следствие занимается сбором доказательной базы.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителя Ноябрьска подозревают в убийстве мужчины 1982 года рождения. У мужчины было обнаружено множество телесных повреждений.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Жителю ЯНАО предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда жителю Свердловской области, повлекшее смерть по неосторожности. Об этом сообщает окружное управление СК. «Ноябрьским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по ЯНАО предъявлено обвинение мужчине, в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ», — сообщается в СК. Мужчину задержали на территории Сургута и взяли под стражу. Как сообщалось, обвиняемый и потерпевший проживали в Пуровском районе. Следствие занимается сбором доказательной базы. Ранее URA.RU рассказывало, что жителя Ноябрьска подозревают в убийстве мужчины 1982 года рождения. У мужчины было обнаружено множество телесных повреждений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...