Предполагаемого убийцу из ЯНАО задержали в Сургуте

Жителю ЯНАО предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда жителю Свердловской области, повлекшее смерть по неосторожности. Об этом сообщает окружное управление СК.
«Ноябрьским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по ЯНАО предъявлено обвинение мужчине, в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ», — сообщается в СК. Мужчину задержали на территории Сургута и взяли под стражу.
Как сообщалось, обвиняемый и потерпевший проживали в Пуровском районе. Следствие занимается сбором доказательной базы.
Ранее URA.RU рассказывало, что жителя Ноябрьска подозревают в убийстве мужчины 1982 года рождения. У мужчины было обнаружено множество телесных повреждений.
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