Представители партий в ЯНАО начнут борьбу за место председателя районного избиркома

Документы на должность председателя ТИК Ямальского района смогут подать представители партий и общественных объединений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ямальском районе (ЯНАО) на вакантное место председателя территориальной избирательной комиссии (ТИК) могут претендовать представители политический партий и общественных организаций округа. Об этом URA.RU сообщила председатель районного избиркома Светлана Гулакова.

«Документы на должность председателя ТИК Ямальского района смогут подать представители партий и общественных объединений. Кандидатуру нового главы рассмотрят через месяц на заседании избирательной комиссии ЯНАО», — рассказала председатель ТИК.

Также Гулакова пояснила, что с поста председателя она уходит по собственному желанию из-за состояния здоровья. Ее отставка назначена на 24 ноября. На время приема заявок и рассмотрения кандидатур, исполнять обязанности председателя ТИК будет секретарь избиркома Дмитрий Девятков.

Ранее URA.RU сообщало, что секретарь избиркома в ЯНАО ушла с поста ради должности в мэрии. Экс-секретарь ТИК Надымского района ЯНАО Вита Кобец получила пост в администрации города.