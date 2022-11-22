22 ноября 2022
21 ноября 2022

Представители партий в ЯНАО начнут борьбу за место председателя районного избиркома

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избирком СО подводит итоги выборов в Заксо. Екатеринбург
Документы на должность председателя ТИК Ямальского района смогут подать представители партий и общественных объединений Фото:

В Ямальском районе (ЯНАО) на вакантное место председателя территориальной избирательной комиссии (ТИК) могут претендовать представители политический партий и общественных организаций округа. Об этом URA.RU сообщила председатель районного избиркома Светлана Гулакова.

«Документы на должность председателя ТИК Ямальского района смогут подать представители партий и общественных объединений. Кандидатуру нового главы рассмотрят через месяц на заседании избирательной комиссии ЯНАО», — рассказала председатель ТИК.

Также Гулакова пояснила, что с поста председателя она уходит по собственному желанию из-за состояния здоровья. Ее отставка назначена на 24 ноября. На время приема заявок и рассмотрения кандидатур, исполнять обязанности председателя ТИК будет секретарь избиркома Дмитрий Девятков.

Ранее URA.RU сообщало, что секретарь избиркома в ЯНАО ушла с поста ради должности в мэрии. Экс-секретарь ТИК Надымского района ЯНАО Вита Кобец получила пост в администрации города.

Подпишись на наш telegram-канал и следи за всеми самыми резонансными событиями Ямала: https://t.me/WhiteNightsYanao

В Ямальском районе (ЯНАО) на вакантное место председателя территориальной избирательной комиссии (ТИК) могут претендовать представители политический партий и общественных организаций округа. Об этом URA.RU сообщила председатель районного избиркома Светлана Гулакова. «Документы на должность председателя ТИК Ямальского района смогут подать представители партий и общественных объединений. Кандидатуру нового главы рассмотрят через месяц на заседании избирательной комиссии ЯНАО», — рассказала председатель ТИК. Также Гулакова пояснила, что с поста председателя она уходит по собственному желанию из-за состояния здоровья. Ее отставка назначена на 24 ноября. На время приема заявок и рассмотрения кандидатур, исполнять обязанности председателя ТИК будет секретарь избиркома Дмитрий Девятков. Ранее URA.RU сообщало, что секретарь избиркома в ЯНАО ушла с поста ради должности в мэрии. Экс-секретарь ТИК Надымского района ЯНАО Вита Кобец получила пост в администрации города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...