Секретарь избиркома в ЯНАО ушла с поста ради должности в мэрии

Кобец заняла пост замглавы управления общей политики
новость из сюжетаПерестановки в мэриях и правительстве ЯНАО
Экс-секретарь ТИК Надымского района ЯНАО Вита Кобец получила пост в администрации города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.
«Кобец В.А. назначена на должность муниципальной службы заместителя начальника управления общей политики Администрации Надымского района», — сообщили агентству. Официально этот пост Кобец заняла 8 ноября.
Ранее URA.RU сообщало, что Вита Кобец досрочно ушла с должности секретаря избиркома Надыма. Освободившуюся вакансию пророчат жене главы района Ирине Граф.
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