16 ноября 2022
15 ноября 2022

Секретарь избиркома в ЯНАО ушла с поста ради должности в мэрии

© Служба новостей «URA.RU»
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Кобец заняла пост замглавы управления общей политики Фото:
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Экс-секретарь ТИК Надымского района ЯНАО Вита Кобец получила пост в администрации города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«Кобец В.А. назначена на должность муниципальной службы заместителя начальника управления общей политики Администрации Надымского района», — сообщили агентству. Официально этот пост Кобец заняла 8 ноября.

Ранее URA.RU сообщало, что Вита Кобец досрочно ушла с должности секретаря избиркома Надыма. Освободившуюся вакансию пророчат жене главы района Ирине Граф.

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Экс-секретарь ТИК Надымского района ЯНАО Вита Кобец получила пост в администрации города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Кобец В.А. назначена на должность муниципальной службы заместителя начальника управления общей политики Администрации Надымского района», — сообщили агентству. Официально этот пост Кобец заняла 8 ноября. Ранее URA.RU сообщало, что Вита Кобец досрочно ушла с должности секретаря избиркома Надыма. Освободившуюся вакансию пророчат жене главы района Ирине Граф.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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