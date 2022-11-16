Секретарь избиркома в ЯНАО ушла с поста ради должности в мэрии

17 ноября 2022 в 05:30 Размер текста - 17 +

Кобец заняла пост замглавы управления общей политики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО Экс-секретарь ТИК Надымского района ЯНАО Вита Кобец получила пост в администрации города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Кобец В.А. назначена на должность муниципальной службы заместителя начальника управления общей политики Администрации Надымского района», — сообщили агентству. Официально этот пост Кобец заняла 8 ноября. Ранее URA.RU сообщало, что Вита Кобец досрочно ушла с должности секретаря избиркома Надыма. Освободившуюся вакансию пророчат жене главы района Ирине Граф.

Экс-секретарь ТИК Надымского района ЯНАО Вита Кобец получила пост в администрации города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «Кобец В.А. назначена на должность муниципальной службы заместителя начальника управления общей политики Администрации Надымского района», — сообщили агентству. Официально этот пост Кобец заняла 8 ноября. Ранее URA.RU сообщало, что Вита Кобец досрочно ушла с должности секретаря избиркома Надыма. Освободившуюся вакансию пророчат жене главы района Ирине Граф.