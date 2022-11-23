Губернатор ХМАО развеяла слухи о банкротстве Utair

Губернатор ХМАО Наталья Комарова назвала слухи о банкротстве авиакомпании Utair неподтвержденной информацией. На ежегодной пресс-конференции в Ханты-Мансийске глава региона сообщила, что компания по итогам 2021 года стала прибыльной.
«По моим данным, официальным данным, у компании Utair трудностей нет. Претензий Росавиация по соглашению к ним не предъявляет. Компания считает, что справится с условиями [предоставления субсидии], и рисков, что ей придется где-то изыскивать 4 миллиарда рублей, как не соответствующей правилам, не наблюдаем», — заявила Комарова. Трансляция доступна в официальном аккаунте главы региона «ВКонтакте».
По словам губернатора, в правительстве округа не получали никаких уведомлений о банкротстве. ХМАО ежегодно выделяет авиакомпании дотации для снижения стоимости билета, в бюджете на следующий период они тоже запланированы. «Клиент скорее жив. Если мои данные в какой-то степени недостоверны, есть должностные лица, которые за это будут отвечать. Я заинтересована в том, чтобы получать информацию из разных источников», — добавила губернатор.
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Губернатор ХМАО Наталья Комарова назвала слухи о банкротстве авиакомпании Utair неподтвержденной информацией. На ежегодной пресс-конференции в Ханты-Мансийске глава региона сообщила, что компания по итогам 2021 года стала прибыльной. «По моим данным, официальным данным, у компании Utair трудностей нет. Претензий Росавиация по соглашению к ним не предъявляет. Компания считает, что справится с условиями [предоставления субсидии], и рисков, что ей придется где-то изыскивать 4 миллиарда рублей, как не соответствующей правилам, не наблюдаем», — заявила Комарова. Трансляция доступна в официальном аккаунте главы региона «ВКонтакте». По словам губернатора, в правительстве округа не получали никаких уведомлений о банкротстве. ХМАО ежегодно выделяет авиакомпании дотации для снижения стоимости билета, в бюджете на следующий период они тоже запланированы. «Клиент скорее жив. Если мои данные в какой-то степени недостоверны, есть должностные лица, которые за это будут отвечать. Я заинтересована в том, чтобы получать информацию из разных источников», — добавила губернатор. Ранее URA.RU сообщало о том, что авиакомпания должна вернуть в бюджет ХМАО 4,6 миллиарда рублей. По информации газеты «Коммерсант», Utair не выполнил план по пассажирообороту, на основании которого ему предоставлялись субсидии за перелеты внутри страны.