Губернатор ХМАО развеяла слухи о банкротстве Utair

23 ноября 2022 в 14:27 Размер текста - 17 +

Губернатор ХМАО Наталья Комарова опровергла инфорацию о банкротстве авиакомпании Utair Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова назвала слухи о банкротстве авиакомпании Utair неподтвержденной информацией. На ежегодной пресс-конференции в Ханты-Мансийске глава региона сообщила, что компания по итогам 2021 года стала прибыльной. «По моим данным, официальным данным, у компании Utair трудностей нет. Претензий Росавиация по соглашению к ним не предъявляет. Компания считает, что справится с условиями [предоставления субсидии], и рисков, что ей придется где-то изыскивать 4 миллиарда рублей, как не соответствующей правилам, не наблюдаем», — заявила Комарова. Трансляция доступна в официальном аккаунте главы региона «ВКонтакте». По словам губернатора, в правительстве округа не получали никаких уведомлений о банкротстве. ХМАО ежегодно выделяет авиакомпании дотации для снижения стоимости билета, в бюджете на следующий период они тоже запланированы. «Клиент скорее жив. Если мои данные в какой-то степени недостоверны, есть должностные лица, которые за это будут отвечать. Я заинтересована в том, чтобы получать информацию из разных источников», — добавила губернатор. Ранее URA.RU сообщало о том, что авиакомпания должна вернуть в бюджет ХМАО 4,6 миллиарда рублей. По информации газеты «Коммерсант», Utair не выполнил план по пассажирообороту, на основании которого ему предоставлялись субсидии за перелеты внутри страны.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова назвала слухи о банкротстве авиакомпании Utair неподтвержденной информацией. На ежегодной пресс-конференции в Ханты-Мансийске глава региона сообщила, что компания по итогам 2021 года стала прибыльной. «По моим данным, официальным данным, у компании Utair трудностей нет. Претензий Росавиация по соглашению к ним не предъявляет. Компания считает, что справится с условиями [предоставления субсидии], и рисков, что ей придется где-то изыскивать 4 миллиарда рублей, как не соответствующей правилам, не наблюдаем», — заявила Комарова. Трансляция доступна в официальном аккаунте главы региона «ВКонтакте». По словам губернатора, в правительстве округа не получали никаких уведомлений о банкротстве. ХМАО ежегодно выделяет авиакомпании дотации для снижения стоимости билета, в бюджете на следующий период они тоже запланированы. «Клиент скорее жив. Если мои данные в какой-то степени недостоверны, есть должностные лица, которые за это будут отвечать. Я заинтересована в том, чтобы получать информацию из разных источников», — добавила губернатор. Ранее URA.RU сообщало о том, что авиакомпания должна вернуть в бюджет ХМАО 4,6 миллиарда рублей. По информации газеты «Коммерсант», Utair не выполнил план по пассажирообороту, на основании которого ему предоставлялись субсидии за перелеты внутри страны.