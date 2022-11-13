«Коммерсант»: Utair вернет в бюджет РФ 4,6 миллиарда субсидий

14 ноября 2022 в 07:02 Размер текста - 17 +

Авиакомпанию Utair могут заставить вернуть в бюджет 4,6 млрд рублей Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Авиакомпания Utair вернет в бюджет России 4,6 миллиарда субсидий. Пассажирооборот компании по РФ не достиг 60% от уровня 2021 года при минимуме в 72% вопреки условиям правительства. «Авиакомпания Utair может не получить субсидии за перелеты внутри страны. По соглашению с Росавиацией перевозчик претендовал на 4,6 млрд руб. и большую часть уже получил», — пишет « Коммерсант» . Однако по данным газеты, авиакомпания не выполнила условия: пассажирооборот компании по РФ не достиг 60% от уровня 2021 года при минимуме в 72%, хотя международный пассажирооборот Utair вырос почти на 300%. Теперь авиакомпании, согласно условиям правительства, предстоит вернуть уже полученные от властей деньги. Как пишет газета, другие крупнейшие перевозчики уже справились с условиями субсидий. В Utair не ответили на вопросы «Коммерсанта» о недостижении целевых показателей и возврате средств в бюджет. Ранее стало известно, что авиакомпанию Utair лишили более двух миллиардов рублей субсидий на перевозки внутри региона. Об этом URA.RU стало известно из сообщения Росавиации на официальном сайте ведомства. До этого компания подала иск к Росавиации, требуя отменить субсидии, которые ведомство выделило другим авиакомпаниям.

Авиакомпания Utair вернет в бюджет России 4,6 миллиарда субсидий. Пассажирооборот компании по РФ не достиг 60% от уровня 2021 года при минимуме в 72% вопреки условиям правительства. «Авиакомпания Utair может не получить субсидии за перелеты внутри страны. По соглашению с Росавиацией перевозчик претендовал на 4,6 млрд руб. и большую часть уже получил», — пишет «Коммерсант». Однако по данным газеты, авиакомпания не выполнила условия: пассажирооборот компании по РФ не достиг 60% от уровня 2021 года при минимуме в 72%, хотя международный пассажирооборот Utair вырос почти на 300%. Теперь авиакомпании, согласно условиям правительства, предстоит вернуть уже полученные от властей деньги. Как пишет газета, другие крупнейшие перевозчики уже справились с условиями субсидий. В Utair не ответили на вопросы «Коммерсанта» о недостижении целевых показателей и возврате средств в бюджет. Ранее стало известно, что авиакомпанию Utair лишили более двух миллиардов рублей субсидий на перевозки внутри региона. Об этом URA.RU стало известно из сообщения Росавиации на официальном сайте ведомства. До этого компания подала иск к Росавиации, требуя отменить субсидии, которые ведомство выделило другим авиакомпаниям.