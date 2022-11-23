Военный эксперт Кнутов назвал причину снижения активности ВСУ

Военный эксперт Кнутов: удары по инфраструктуре Украины снизили активность киевских сил
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, вертолет, воздушная атака, ракетный залп
Юрий Кнутов отметил важность железнодорожного транспорта для ВСУ, которое перестало стабильно функционировать после ударов РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские удары по инфраструктуре Украины после теракта на Крымском мосту снизили активность Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

«Эта цель и преследовалась, когда мы выводили из строя подстанции, которые использует нацистский режим. Почему? Потому что подстанции питают как военные предприятия, так и железную дорогу», — объяснил Юрий Кнутов Пятому каналу. Он подчеркивает, что железнодорожное сообщение является важным критерием для активности украинских войск. От этого зависит как перевозка вооружения, так и личного состава ВСУ. Кнутов также отметил, что поезда останавливаются практически по всей западной и центральной части Украины.

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После подрыва 8 октября Крымского моста украинскими силами, войска РФ начали наносить удары по стратегическим объектам на украинской территории с 10 октября. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью демилитаризации страны, а также защиты мирного населения Донбасса от киевского геноцида и войск нацбатов. Также удары были зафиксированы и 23 ноября.

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Российские удары по инфраструктуре Украины после теракта на Крымском мосту снизили активность Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов. «Эта цель и преследовалась, когда мы выводили из строя подстанции, которые использует нацистский режим. Почему? Потому что подстанции питают как военные предприятия, так и железную дорогу», — объяснил Юрий Кнутов Пятому каналу. Он подчеркивает, что железнодорожное сообщение является важным критерием для активности украинских войск. От этого зависит как перевозка вооружения, так и личного состава ВСУ. Кнутов также отметил, что поезда останавливаются практически по всей западной и центральной части Украины. После подрыва 8 октября Крымского моста украинскими силами, войска РФ начали наносить удары по стратегическим объектам на украинской территории с 10 октября. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью демилитаризации страны, а также защиты мирного населения Донбасса от киевского геноцида и войск нацбатов. Также удары были зафиксированы и 23 ноября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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