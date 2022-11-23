Военный эксперт Кнутов назвал причину снижения активности ВСУ

Российские удары по инфраструктуре Украины после теракта на Крымском мосту снизили активность Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.
«Эта цель и преследовалась, когда мы выводили из строя подстанции, которые использует нацистский режим. Почему? Потому что подстанции питают как военные предприятия, так и железную дорогу», — объяснил Юрий Кнутов Пятому каналу. Он подчеркивает, что железнодорожное сообщение является важным критерием для активности украинских войск. От этого зависит как перевозка вооружения, так и личного состава ВСУ. Кнутов также отметил, что поезда останавливаются практически по всей западной и центральной части Украины.
После подрыва 8 октября Крымского моста украинскими силами, войска РФ начали наносить удары по стратегическим объектам на украинской территории с 10 октября. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью демилитаризации страны, а также защиты мирного населения Донбасса от киевского геноцида и войск нацбатов. Также удары были зафиксированы и 23 ноября.
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Российские удары по инфраструктуре Украины после теракта на Крымском мосту снизили активность Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов. «Эта цель и преследовалась, когда мы выводили из строя подстанции, которые использует нацистский режим. Почему? Потому что подстанции питают как военные предприятия, так и железную дорогу», — объяснил Юрий Кнутов Пятому каналу. Он подчеркивает, что железнодорожное сообщение является важным критерием для активности украинских войск. От этого зависит как перевозка вооружения, так и личного состава ВСУ. Кнутов также отметил, что поезда останавливаются практически по всей западной и центральной части Украины. После подрыва 8 октября Крымского моста украинскими силами, войска РФ начали наносить удары по стратегическим объектам на украинской территории с 10 октября. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью демилитаризации страны, а также защиты мирного населения Донбасса от киевского геноцида и войск нацбатов. Также удары были зафиксированы и 23 ноября.