Главы МИД выразили коллективное несогласие с решением Польши не пустить Лаврова на заседание ОБСЕ

Главы МИД возмутились тем, что Лаврова не допустили на СМИД ОБСЕ

23 ноября 2022 в 23:30 Размер текста - 17 +

Главы МИД ОДКБ не согласились с недопуском российской делегации на СМИД ОБСЕ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В России категорично не согласны с решением о недопуске министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова к участию в заседании в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ. Об этом заявил генсек организации Станислав Зась. «В заявлении [МИД] выражается коллективное несогласие […] с решением действующего председателя ОБСЕ, Польши (Збигнев Рау, — прим. URA.RU), сделавшим невозможным участие делегации министра иностранных дел РФ [Сергея Лаврова] в 29-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ», — сказал Зась, передает РИА Новости. Он предупредил, что это решение наносит ущерб самой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Ранее, 21 ноября, стало известно, что Польша отказала Сергею Лаврову в участии в заседании СМИД ОБСЕ. Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский объяснил, что Польша это сделала с целью максимальной изоляции России. В МИД РФ решение об отстранении Лаврова от заседания назвали беспрецедентным и провокационным.

В России категорично не согласны с решением о недопуске министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова к участию в заседании в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ. Об этом заявил генсек организации Станислав Зась. «В заявлении [МИД] выражается коллективное несогласие […] с решением действующего председателя ОБСЕ, Польши (Збигнев Рау, — прим. URA.RU), сделавшим невозможным участие делегации министра иностранных дел РФ [Сергея Лаврова] в 29-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ», — сказал Зась, передает РИА Новости. Он предупредил, что это решение наносит ущерб самой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Ранее, 21 ноября, стало известно, что Польша отказала Сергею Лаврову в участии в заседании СМИД ОБСЕ. Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский объяснил, что Польша это сделала с целью максимальной изоляции России. В МИД РФ решение об отстранении Лаврова от заседания назвали беспрецедентным и провокационным.