Экономист назвал продукты, которые подорожают в 2023 году

Экономист Беляев: в 2023 году подорожают продукты повышенного спроса

12 ноября 2022 в 09:45 Размер текста - 17 +

Рост цен на продовольственном рынке связан с тем, что крупные компании определяют стоимость продуктов, заявил Беляев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В связи с инфляцией в 2023 году подорожают многие продукты. Наиболее существенный рост цен произойдет на продукты повышенного спроса, а именно молоко, хлеб и яйцо. Об этом заявил экономист Михаил Беляев, комментируя данные опроса фонда «Общественное мнение». «Если есть общий инфляционный поток, то дорожает все. Первым делом повышаются цены на товары повышенного спроса — хлеб, молоко, яйца. Вслед за этим подтянутся все остальные», — передает слова экономиста NEWS.ru . «Вырастут цены и на мясо, на кур. Ссылаться будут на нефтяной, газовый рынок, на что угодно. Цены, как пешки на шахматной доске, они движутся только вперед», — добавил Беляев. По его словам, цены в лучшем случае в какой-то момент «затормозятся», после чего вновь начнут расти. Так будет продолжаться до тех пор, пока в стране не появится эффективное антимонопольное регулирование, а пока придется иметь дело с ощутимой и заметной инфляцией. Беляев также отметил, что рост цен на некоторые продукты питания связан с доминированием на продовольственном рынке крупных компаний, которые и определяют стоимость товаров. Есть все основания полагать, что тенденция к росту цен продолжится в 2023 году.

В связи с инфляцией в 2023 году подорожают многие продукты. Наиболее существенный рост цен произойдет на продукты повышенного спроса, а именно молоко, хлеб и яйцо. Об этом заявил экономист Михаил Беляев, комментируя данные опроса фонда «Общественное мнение». «Если есть общий инфляционный поток, то дорожает все. Первым делом повышаются цены на товары повышенного спроса — хлеб, молоко, яйца. Вслед за этим подтянутся все остальные», — передает слова экономиста NEWS.ru. «Вырастут цены и на мясо, на кур. Ссылаться будут на нефтяной, газовый рынок, на что угодно. Цены, как пешки на шахматной доске, они движутся только вперед», — добавил Беляев. По его словам, цены в лучшем случае в какой-то момент «затормозятся», после чего вновь начнут расти. Так будет продолжаться до тех пор, пока в стране не появится эффективное антимонопольное регулирование, а пока придется иметь дело с ощутимой и заметной инфляцией. Беляев также отметил, что рост цен на некоторые продукты питания связан с доминированием на продовольственном рынке крупных компаний, которые и определяют стоимость товаров. Есть все основания полагать, что тенденция к росту цен продолжится в 2023 году.