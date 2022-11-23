Юрист рассказала, кто получит тринадцатую зарплату в этом году

Юрист Грешнова: на тринадцатую зарплату могут рассчитывать «отличившиеся» сотрудники

24 ноября 2022 в 05:17 Размер текста - 17 +

На стимулирующую выплату могут рассчитывать бюджетники и военные Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Выплата тринадцатой зарплаты не является обязательной, а производится по решению работодателя. Об этом сообщила юрист Наталья Грешнова. «Не всегда поощрение затрагивает весь коллектив. Нередко награждают только отличившихся сотрудников, или тех, у кого большой стаж в данной организации», — цитирует ее агентство «Прайм». По словам эксперта, тринадцатую зарплату в основном получают бюджетники, военнослужащие и сотрудники крупных компаний в случае прибыльного финансового года. Обязанность по выплате поощрения может быть прописана в положении об оплате труда. Размер дополнительного финансового стимулирования определяет работодатель. Он вправе заменить выплату на другую форму поощрения — например, абонемент в спортзал или путевку на отдых. Ранее сообщалось, что более трети компаний в Свердловской области в этом году планируют выплатить сотрудникам тринадцатую зарплату. Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов подчеркивал, что в этом году выплату получат только сотрудники тех компаний, которые оказались успешны в плане финансового роста.

Выплата тринадцатой зарплаты не является обязательной, а производится по решению работодателя. Об этом сообщила юрист Наталья Грешнова. «Не всегда поощрение затрагивает весь коллектив. Нередко награждают только отличившихся сотрудников, или тех, у кого большой стаж в данной организации», — цитирует ее агентство «Прайм». По словам эксперта, тринадцатую зарплату в основном получают бюджетники, военнослужащие и сотрудники крупных компаний в случае прибыльного финансового года. Обязанность по выплате поощрения может быть прописана в положении об оплате труда. Размер дополнительного финансового стимулирования определяет работодатель. Он вправе заменить выплату на другую форму поощрения — например, абонемент в спортзал или путевку на отдых. Ранее сообщалось, что более трети компаний в Свердловской области в этом году планируют выплатить сотрудникам тринадцатую зарплату. Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов подчеркивал, что в этом году выплату получат только сотрудники тех компаний, которые оказались успешны в плане финансового роста.