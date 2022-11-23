23 ноября 2022

Юрист рассказала, кто получит тринадцатую зарплату в этом году

Юрист Грешнова: на тринадцатую зарплату могут рассчитывать «отличившиеся» сотрудники
© Служба новостей «URA.RU»
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На стимулирующую выплату могут рассчитывать бюджетники и военные Фото:

Выплата тринадцатой зарплаты не является обязательной, а производится по решению работодателя. Об этом сообщила юрист Наталья Грешнова.

«Не всегда поощрение затрагивает весь коллектив. Нередко награждают только отличившихся сотрудников, или тех, у кого большой стаж в данной организации», — цитирует ее агентство «Прайм».

По словам эксперта, тринадцатую зарплату в основном получают бюджетники, военнослужащие и сотрудники крупных компаний в случае прибыльного финансового года. Обязанность по выплате поощрения может быть прописана в положении об оплате труда. Размер дополнительного финансового стимулирования определяет работодатель. Он вправе заменить выплату на другую форму поощрения — например, абонемент в спортзал или путевку на отдых.

Ранее сообщалось, что более трети компаний в Свердловской области в этом году планируют выплатить сотрудникам тринадцатую зарплату. Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов подчеркивал, что в этом году выплату получат только сотрудники тех компаний, которые оказались успешны в плане финансового роста.

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Выплата тринадцатой зарплаты не является обязательной, а производится по решению работодателя. Об этом сообщила юрист Наталья Грешнова. «Не всегда поощрение затрагивает весь коллектив. Нередко награждают только отличившихся сотрудников, или тех, у кого большой стаж в данной организации», — цитирует ее агентство «Прайм». По словам эксперта, тринадцатую зарплату в основном получают бюджетники, военнослужащие и сотрудники крупных компаний в случае прибыльного финансового года. Обязанность по выплате поощрения может быть прописана в положении об оплате труда. Размер дополнительного финансового стимулирования определяет работодатель. Он вправе заменить выплату на другую форму поощрения — например, абонемент в спортзал или путевку на отдых. Ранее сообщалось, что более трети компаний в Свердловской области в этом году планируют выплатить сотрудникам тринадцатую зарплату. Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов подчеркивал, что в этом году выплату получат только сотрудники тех компаний, которые оказались успешны в плане финансового роста.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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