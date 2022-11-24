РИА Новости: Зеленский распорядился о мобилизации в русскоязычных областях

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Зеленский распорядился о мобилизации в русскоязычных областях Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился проводить всеобщую мобилизацию только в русскоязычных областях страны. Об этом рассказал РИА Новости источник в силовых структурах Херсонской области.

«По сведениям от наших источников в ВСУ, всеобщая и поголовная мобилизация ведется только в русскоязычных областях Украины — в Николаевской, Днепропетровской, Черкасской. <…> при этом, по распоряжению офиса президента Украины, в западных областях почти никого не трогают», — поделился собеседник агентства. Он отметил, что подобное происходит и на территории Запорожской области, подконтрольной Киеву.

Сотрудник силовых структур пояснил, что таким образом уничтожается «потенциально опасное» русскоязычное население южных регионов. В дальнейшем планируется переселить туда жителей с Западной Украины, заверил он.

Ранее сообщалось, что советник Зеленского допустил призыв в армию всех украинских студентов. Также власти Киева начали мобилизационные мероприятия в Херсоне после того, как Вооруженные силы РФ заняли оборону на левом берегу Днепра. Летом украинки готовились массово покинуть свою страну из-за слухов о мобилизации женщин.

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Президент Украины Владимир Зеленский распорядился проводить всеобщую мобилизацию только в русскоязычных областях страны. Об этом рассказал РИА Новости источник в силовых структурах Херсонской области. «По сведениям от наших источников в ВСУ, всеобщая и поголовная мобилизация ведется только в русскоязычных областях Украины — в Николаевской, Днепропетровской, Черкасской. <…> при этом, по распоряжению офиса президента Украины, в западных областях почти никого не трогают», — поделился собеседник агентства. Он отметил, что подобное происходит и на территории Запорожской области, подконтрольной Киеву. Сотрудник силовых структур пояснил, что таким образом уничтожается «потенциально опасное» русскоязычное население южных регионов. В дальнейшем планируется переселить туда жителей с Западной Украины, заверил он. Ранее сообщалось, что советник Зеленского допустил призыв в армию всех украинских студентов. Также власти Киева начали мобилизационные мероприятия в Херсоне после того, как Вооруженные силы РФ заняли оборону на левом берегу Днепра. Летом украинки готовились массово покинуть свою страну из-за слухов о мобилизации женщин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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