РИА Новости: Зеленский распорядился о мобилизации в русскоязычных областях

24 ноября 2022 в 06:47 Размер текста - 17 +

Зеленский распорядился о мобилизации в русскоязычных областях Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский распорядился проводить всеобщую мобилизацию только в русскоязычных областях страны. Об этом рассказал РИА Новости источник в силовых структурах Херсонской области. «По сведениям от наших источников в ВСУ, всеобщая и поголовная мобилизация ведется только в русскоязычных областях Украины — в Николаевской, Днепропетровской, Черкасской. <…> при этом, по распоряжению офиса президента Украины, в западных областях почти никого не трогают», — поделился собеседник агентства. Он отметил, что подобное происходит и на территории Запорожской области, подконтрольной Киеву. Сотрудник силовых структур пояснил, что таким образом уничтожается «потенциально опасное» русскоязычное население южных регионов. В дальнейшем планируется переселить туда жителей с Западной Украины, заверил он. Ранее сообщалось, что советник Зеленского допустил призыв в армию всех украинских студентов. Также власти Киева начали мобилизационные мероприятия в Херсоне после того, как Вооруженные силы РФ заняли оборону на левом берегу Днепра. Летом украинки готовились массово покинуть свою страну из-за слухов о мобилизации женщин.

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился проводить всеобщую мобилизацию только в русскоязычных областях страны. Об этом рассказал РИА Новости источник в силовых структурах Херсонской области. «По сведениям от наших источников в ВСУ, всеобщая и поголовная мобилизация ведется только в русскоязычных областях Украины — в Николаевской, Днепропетровской, Черкасской. <…> при этом, по распоряжению офиса президента Украины, в западных областях почти никого не трогают», — поделился собеседник агентства. Он отметил, что подобное происходит и на территории Запорожской области, подконтрольной Киеву. Сотрудник силовых структур пояснил, что таким образом уничтожается «потенциально опасное» русскоязычное население южных регионов. В дальнейшем планируется переселить туда жителей с Западной Украины, заверил он. Ранее сообщалось, что советник Зеленского допустил призыв в армию всех украинских студентов. Также власти Киева начали мобилизационные мероприятия в Херсоне после того, как Вооруженные силы РФ заняли оборону на левом берегу Днепра. Летом украинки готовились массово покинуть свою страну из-за слухов о мобилизации женщин.