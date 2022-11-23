Суд разрешил долгий спор птицефабрики «Рефтинской» с дочерним комбинатом

В апреле 2022 года «Рефтинская» выкупила у правительства Свердловской области 51% акций СКХП Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск руководства птицефабрики «Рефтинская» к Свердловскому комбинату хлебопродуктов (СКХП), который с весны является дочерним предприятием компании. Теперь «Рефтинская» может легитимно требовать смены гендиректора СКХП, сообщили URA.RU в пресс-службе птицефабрики со ссылкой на решение суда.

«В постановлении суда сказано, что повестка внеочередного собрания акционеров должна будет состоять из четырех пунктов: о досрочном прекращении полномочий гендиректора комбината Олега Душкина, о назначении на эту должность Константина Сизикова, а также о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров СКХП и избрании нового совета директоров», — рассказали в пресс-службе.

Противостояние между «Рефтинской» и СКПХ тянется с весны, когда птицефабрика стала основным акционером комбината хлебопродуктов. Нынешнее руководство СКПХ пыталось оспорить сделку через суд, и «Рефтинской» на время запретили распоряжаться спорными акциями.

Представители птицефабрики дважды инициировали собрание руководства, на котором хотели поднять вопрос о смене нынешнего руководства СКПХ, но дважды собрание срывалось. После этого «Рефтинская» обратилась в Арбитражный суд Свердловской области и на днях получила положительное решение о проведении собрания.

«„Рефтинская“ как основной акционер хлебокомбината не конфликтует с самим комбинатом. У нас было недопонимание с директором, и мы считаем, что смена руководства пойдет на пользу предприятию. Пока материнская компания и дочерняя не выстроят хороших отношений, развитие не пойдет», — добавили представители птицефабрики.

В апреле 2022 года «Рефтинская» выкупила у «Агентства по развитию рынка продовольствия» 51% акций Свердловского комбината хлебопродуктов, который поставляет птицефабрике комбикорма. За счет этого фабрика планировала снизить цены на свою продукцию на 20%. По словам представителей комбината, сумма сделки составила 250 млн рублей. Однако из-за конфликта с главой СКХП фабрика пока не может получить предприятие под свой контроль.