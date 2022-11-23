Губернатор усилит контроль за здравоохранением, строительством дорог и жилья Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор ЯНАО усилит контроль за тремя своими подчиненными, чьи ведомства в правительстве получили дополнительное финансирование из бюджета на 2023 год для реализации стратегических задач региона. Об этом URA.RA источник сообщил в правительстве округа.

«Больше других в следующем году „повезло“ Александру Подороге, Денису Напольских и Сергею Новикову — к ним будет приковано пристальное внимание губернатора. Это связано с тем, что направления деятельности, за которые они отвечают — жилье, дороги и здравоохранение, получат дополнительные средства из бюджета», — сообщил агентству инсайдер.

По словам источника в правительстве, увеличение вливаний в эти сферы по сравнению с прошлым годом составит от 25 до 50 процентов. «Финансирование и темпы по ним снижать не планируется, напротив, по ряду направлений будет сделан упор на интенсивность работ. Времена сейчас непростые и важно сохранение стабильности по данным направлениям», — утверждает собеседник.

В правительство был направлен запрос. Ответ на момент публикации получен не был.

Ранее URA.RU сообщало, на что в 2023 году потратят большую часть бюджета в ЯНАО. Большая часть расходов пойдет на развитие социальной сферы.