23 ноября 2022
22 ноября 2022

Артюхов возьмет под личный контроль работу трех крупных чиновников в ЯНАО. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Салехард, артюхов дмитрий
Губернатор усилит контроль за здравоохранением, строительством дорог и жилья Фото:

Губернатор ЯНАО усилит контроль за тремя своими подчиненными, чьи ведомства в правительстве получили дополнительное финансирование из бюджета на 2023 год для реализации стратегических задач региона. Об этом URA.RA источник сообщил в правительстве округа.

«Больше других в следующем году „повезло“ Александру Подороге, Денису Напольских и Сергею Новикову — к ним будет приковано пристальное внимание губернатора. Это связано с тем, что направления деятельности, за которые они отвечают — жилье, дороги и здравоохранение, получат дополнительные средства из бюджета», — сообщил агентству инсайдер.

По словам источника в правительстве, увеличение вливаний в эти сферы по сравнению с прошлым годом составит от 25 до 50 процентов. «Финансирование и темпы по ним снижать не планируется, напротив, по ряду направлений будет сделан упор на интенсивность работ. Времена сейчас непростые и важно сохранение стабильности по данным направлениям», — утверждает собеседник.

В правительство был направлен запрос. Ответ на момент публикации получен не был.

Ранее URA.RU сообщало, на что в 2023 году потратят большую часть бюджета в ЯНАО. Большая часть расходов пойдет на развитие социальной сферы.

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Губернатор ЯНАО усилит контроль за тремя своими подчиненными, чьи ведомства в правительстве получили дополнительное финансирование из бюджета на 2023 год для реализации стратегических задач региона. Об этом URA.RA источник сообщил в правительстве округа. «Больше других в следующем году „повезло“ Александру Подороге, Денису Напольских и Сергею Новикову — к ним будет приковано пристальное внимание губернатора. Это связано с тем, что направления деятельности, за которые они отвечают — жилье, дороги и здравоохранение, получат дополнительные средства из бюджета», — сообщил агентству инсайдер. По словам источника в правительстве, увеличение вливаний в эти сферы по сравнению с прошлым годом составит от 25 до 50 процентов. «Финансирование и темпы по ним снижать не планируется, напротив, по ряду направлений будет сделан упор на интенсивность работ. Времена сейчас непростые и важно сохранение стабильности по данным направлениям», — утверждает собеседник. В правительство был направлен запрос. Ответ на момент публикации получен не был. Ранее URA.RU сообщало, на что в 2023 году потратят большую часть бюджета в ЯНАО. Большая часть расходов пойдет на развитие социальной сферы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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