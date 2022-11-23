Пермский мэр переизбрался на должность главы второй раз за год

Николай Лазейкин переизбрался на пост главы Губахинского муниципального округа после объединения с Гремячинским округом. Депутаты поддержали его кандидатуру на пост руководителя муниципалитета единогласно. Об этом Лазейкин сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Избран главой Губахинского муниципального округа. Депутаты думы нашего муниципалитета единогласно проголосовали за мою кандидатуру. Благодарю коллег за доверие!», — написал Лазейкин. Свой первый рабочий день в новой должности чиновник проведет 25 ноября. Таким образом, Лазейкин второй раз за год переизбрался на пост мэра. В конце 2021 года он был избран главой Губахи после истечения срока полномочий.
URA.RU рассказывало о том, что в начале года Гремячинский городской округ присоединили к Губахинскому муниципальному округу. После этого был объявлен конкурс по выборам главы объединенной территории. Конкуренцию Лазейкину на выборах составлял его подчиненный, начальник управления по решению вопросов Гремячинска Александр Опарин.
Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P