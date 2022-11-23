Пермский мэр переизбрался на должность главы второй раз за год

24 ноября 2022 в 14:46 Размер текста - 17 +

Депутаты думы Губахинского округа единогласно поддержали кандидатуру Николая Лазейкина (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Николай Лазейкин переизбрался на пост главы Губахинского муниципального округа после объединения с Гремячинским округом. Депутаты поддержали его кандидатуру на пост руководителя муниципалитета единогласно. Об этом Лазейкин сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Избран главой Губахинского муниципального округа. Депутаты думы нашего муниципалитета единогласно проголосовали за мою кандидатуру. Благодарю коллег за доверие!», — написал Лазейкин. Свой первый рабочий день в новой должности чиновник проведет 25 ноября. Таким образом, Лазейкин второй раз за год переизбрался на пост мэра. В конце 2021 года он был избран главой Губахи после истечения срока полномочий. URA.RU рассказывало о том, что в начале года Гремячинский городской округ присоединили к Губахинскому муниципальному округу. После этого был объявлен конкурс по выборам главы объединенной территории. Конкуренцию Лазейкину на выборах составлял его подчиненный, начальник управления по решению вопросов Гремячинска Александр Опарин.

Николай Лазейкин переизбрался на пост главы Губахинского муниципального округа после объединения с Гремячинским округом. Депутаты поддержали его кандидатуру на пост руководителя муниципалитета единогласно. Об этом Лазейкин сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Избран главой Губахинского муниципального округа. Депутаты думы нашего муниципалитета единогласно проголосовали за мою кандидатуру. Благодарю коллег за доверие!», — написал Лазейкин. Свой первый рабочий день в новой должности чиновник проведет 25 ноября. Таким образом, Лазейкин второй раз за год переизбрался на пост мэра. В конце 2021 года он был избран главой Губахи после истечения срока полномочий. URA.RU рассказывало о том, что в начале года Гремячинский городской округ присоединили к Губахинскому муниципальному округу. После этого был объявлен конкурс по выборам главы объединенной территории. Конкуренцию Лазейкину на выборах составлял его подчиненный, начальник управления по решению вопросов Гремячинска Александр Опарин.