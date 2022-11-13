13 ноября 2022

Пермячка похвасталась наградой мужа за участие в спецоперации

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, минометный расчет, минометный снаряд, артиллерийская мина, 120мм возимый миномет 2б11, подготовка военных
В Минобороны отметили заслуги пермяка, участвующего в спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Минобороны РФ наградило жителя Ординского округа (Пермский край) Егора Батуева, принимающего участие в спецоперации. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщила супруга пермяка Татьяна Батуева. Женщина разместила в паблике «Подслушано Орда» фотографию медали «За воинскую доблесть» II степени и удостоверение к ней.

«Горжусь своим мужем — дождался награды. Желаю ему еще больше медалей и орденов. Как говорит муж, чтоб все вернулись живыми и здоровыми», — подписала опубликованное фото Батуева. Земляки военнослужащего поздравили его с наградой. В комментариях к посту они пожелали ему скорейшего возвращения домой с победой.

В июле награду от Минобороны получил уроженец Кунгура Роман Сибирцев. Артиллерист оборонял один из населенных пунктов Харьковской области. Медалю Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени также был награжден житель Хохловки Шухрат Сатимкулов. Военнослужащий командовал на фронте отрядом добровольцев.

Спецоперация проводится на Украине с 24 февраля. Объявивший о ее начале президент России Владимир Путин заявил, что она направлена на денацификацию и демилитаризацию этой страны. Глава государства подчеркивал, что приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.

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Минобороны РФ наградило жителя Ординского округа (Пермский край) Егора Батуева, принимающего участие в спецоперации. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщила супруга пермяка Татьяна Батуева. Женщина разместила в паблике «Подслушано Орда» фотографию медали «За воинскую доблесть» II степени и удостоверение к ней. «Горжусь своим мужем — дождался награды. Желаю ему еще больше медалей и орденов. Как говорит муж, чтоб все вернулись живыми и здоровыми», — подписала опубликованное фото Батуева. Земляки военнослужащего поздравили его с наградой. В комментариях к посту они пожелали ему скорейшего возвращения домой с победой. В июле награду от Минобороны получил уроженец Кунгура Роман Сибирцев. Артиллерист оборонял один из населенных пунктов Харьковской области. Медалю Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени также был награжден житель Хохловки Шухрат Сатимкулов. Военнослужащий командовал на фронте отрядом добровольцев. Спецоперация проводится на Украине с 24 февраля. Объявивший о ее начале президент России Владимир Путин заявил, что она направлена на денацификацию и демилитаризацию этой страны. Глава государства подчеркивал, что приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.
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